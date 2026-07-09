Косплей-дефиле, «Натальная карта», гигантские динозавры и сотни локаций — все развлечения VK Fest в Москве





Главный музыкальный фестиваль России VK Fest пройдёт на территории ВДНХ 18 и 19 июля. Гостям будут доступны пять музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии, творческие и технологические локации, пространства для спорта, видеоигр, яркая детская зона, пенная дискотека, различные фотозоны и места для отдыха. Главный музыкальный фестиваль России VK Fest пройдёт на территории ВДНХ 18 и 19 июля. Гостям будут доступны пять музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии, творческие и технологические локации, пространства для спорта, видеоигр, яркая детская зона, пенная дискотека, различные фотозоны и места для отдыха.

Музыкальная программа: два секретных гостя, пять сцен и новые имена

18 июля на сценах выступят Zivert, Boulevard Depo, навздохе, Сестрёнка, Rozalia, ТРАВМА, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, АК-47 и TGK, UGLI, NANSI & SIDOROV, Tesla Boy, ГУДТАЙМС, мартин, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Moreart, Катюша, Антоха МС, Ева Польна, Крыли, IOWA, osiwoy, Lida и JONY.

19 июля — t.A.T.u., GONE.Fludd, «Агата Кристи», пазнякс, ICEGERGERT, Zventa Sventanа, хмыров, MONA, Асия, Cheese People, Словетский, тима ищет свет, группа PIZZA, Nomad Punk, Слава КПСС, ПЛУТТО, Ульяна Мамушкина, Полка, ARUSTAMOV, OG Buda, SALUKI, CHEBANOV, SERYABKINA, HOLLYFLAME, Артур Пирожков, XOLYDAYBOY, МОТ, BLIZKEY и LIL KRYSTALL.





На фестивале выступят два секретных гостя: известные артисты, чьи имена не раскрываются до выхода на сцену.

На электронной сцене 18 июля пройдут сеты DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля — ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES. На этой сцене также запланирован секретный гость.





Инфлюенсеры: выступления, автограф-сессии и совместные фото

Гости встретятся с известными блогерами. В зоне инфлюенсеров выступят АминKа, Аня Pokrov, Артур Бабич, АСЛАН ШУКАША, Без игрушек, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Мария Янковская, Маш Милаш, Милана Хаметова, Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, ТРАВМА, AdrenalinHouse, KARA KROSS, Тёма Пименов, Tamik, Утопия Шоу и десятки других блогеров. Зрители смогут получить автографы, сфотографироваться и пообщаться с кумирами.





Зона спорта: от йоги до гоночных симуляторов

В большой спортивной зоне VK Fest можно познакомиться с разными видами спорта, встретиться с чемпионами и попробовать себя в новых активностях. «Мой спортивный район» построит городок «Выходи во двор»: здесь гости смогут заняться танцевальным фитнесом, йогой, растяжкой, ушу, зумбой. В игровой зоне откроют площадки для бадминтона с мишенями, квадроволейбола, панна-футбола, квадро-пинг-понга, баскетбольных крестиков-ноликов и занятий на балансбордах.





SMP Racing привезёт гоночные автомобили, симулятор и тренажёр пит-стопа.

Олимпийский комитет России предоставить возможность познакомиться на фестивале с фехтованием, стрельбой, гандболом, дзюдо, а также санным спортом и бобслеем.

Движение Battle проведёт дэнс-баттлы среди танцоров из 40 городов — победителей определят гости фестиваля. Портал «Чемпионат» станет зоной интервью и автограф-сессий со звёздами спорта, а также предложит посетителям футбольный тир и PlayStation 5.

Лига героев представит свою новую полосу препятствий. Гребля, бокс, попробовать себя в тяжёлой атлетике на стенде Союза силовых видов спорта. Футбольные развлечения для всей семьи на площадке ПФК ЦСКА. На Центр художественной гимнастики №1.





Зона «Семья»: гигантские динозавры, батуты и мультгерои

Семейная зона VK Fest в этом году стала самой масштабной по количеству развлечений для гостей всех возрастов. На фестивале будут работать тематические пространства, посвящённые фильмам «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3». Центральным объектом станет фотозона с огромным надувным Колобком, где каждый сможет сделать фото на память. Вместе с Чебурашкой посетители поиграют с мячами-апельсинами и посоревнуются в слаломе, баскетболе и петанке.

В пространстве экосистемы ДОБРО посетителям предложат настольный футбол, аэрохоккей, крафтовые деревянные игры. АМ Праздники подготовит батутный комплекс, «поролоновый бум», зону для малышей до 5 лет, челленджи для подростков и «Рилс-зону» для съёмки контента. СТС Kids развернёт интерактивную зону с квестами, батутами, бассейнами с шарами, головоломками.

Кинозона «Приключения Мамонтёнка» предлагает напольную игру «классики», балансборды в виде льдин, фотозону и аниматоров, которые вовлекают всех в активности. По фестивалю будут ходить гигантские механические куклы-динозавры.

В зоне студии You School можно будет снять видео с помощью хромакея — технологии, которая позволяет заменить фон на сцены из известных фильмов. Ещё поучаствовать в мастер-классах по видеомонтажу и созданию эффектного контента. Москвариум пригласит собрать мини-экосистемы в колбе, расписать фигурки нерпы, дельфина и косатки.





Зона творчества: космос, джаз и древние ремёсла

Творческая часть фестиваля предложит сотни мастер-классов на любой вкус. Кремль в Измайлово воссоздаст атмосферу русских забав: дети и взрослые смогут перетягивать канат, участвовать забегах на деревянных лошадках и пробовать другие старинные развлечения. Любители истории оценят древнерусские крестики-нолики и мастер-классы по изготовлению оберега из лыка.

Painting Room проведёт мастер-классы по современной живописи. В шатре мастер-классов развернётся город творчества. Oralines научит расписывать деревянные плитки, MAKEUP KITCHEN проведёт мастер-класс по созданию блеска для губ и обвеса, гончарная мастерская «Тук Тук» научит работать на гончарном круге, лепить тарелки, расписывать неваляшек. Студия живописи и парфюмерии «Я творю» предложит создать ароматы, а творческие мастерские ARTPLACE проведут мастер-классы по чокерам из бисера и брелокам в технике трикотин.





Зона развлечений: фокусы, лазертаг и музыкальное лото

Лига Миров пригласит сыграть в лазертаг прямо на площадке фестиваля. Вуд Парк предложит более 30 популярных деревянных игр. Speedcubes познакомит с миром спидкубинга: проведёт мастер-класс по сборке кубика Рубика, откроет музей головоломок, зону спортивной сборки. И даже представит робота, который собирает кубик быстрее человека.

Музей магии покажет шоу иллюзиониста, проведёт мастер-классы по фокусам и разыграет призы. На протяжении всего фестиваля будут проходить мастер-классы по жонглированию, лепке из глины и созданию ковриков.

Рекордиум приглашает на интерактивные экспонаты и мини-экскурсию: поиграть в настольный футбол, аэробаскетбол, испытать комнату крика и измерить силу удара молотом. SODA и Britva сделают гостям экспресс-укладки.





Зона косплея и фандомов

На сцене состоится зрелищное шоу-дефиле и конкурс косплея. В перерывах — гик-викторины и «Угадай мелодию» по культовым фильмам, играм и аниме.

На фандом-стендах гости окунутся в атмосферу любимых вселенных: бои на арене на протектированном оружии, духовой тир, твистер в постапокалиптическом оформлении, карточная игра на запоминание, ролевые квесты.





Продукты VK и медиа: новые знакомства, контент и хваталка

На стендах продуктов VK запланированы разнообразные тематические активности. VK Знакомства откроют площадку для мэтчей: гости смогут принять участие в быстрых свиданиях, разместить свои фото на стенде и написать пару слов о себе, чтобы найти пару на фестивале. VK Музыка откроет спортивную зону групповых тренировок с артистами: сайкл с MONA, SERYABKINA и Dimma Urih, шахматы с Lida, музыкальные интерактивы с Минаевой, мартином, Tesla Boy и другими.

VK Видео предложит «Натальную карту» с предсказаниями, аниме-зону, киберспорт и игры. В рамках проекта «Стань звездой VK Видео» участники смогут снять контент и выиграть призы. Помимо этого, на VK Fest пройдёт традиционный интерактивный квест по территории фестиваля.

Издание ВЕДЫ откроет интерактивную зону, где можно отдохнуть на пуфиках и почувствовать себя эскимосом в юрте. Super.ru установит аттракцион-хваталку: гости будут подниматься над бассейном и ловить призы. Телеканал МИР развернёт ТВ-студию, радиоточку и локацию с образовательными активностями. Журналисты проведут мастер-классы по ораторскому мастерству, технике речи и съёмкам контента.

VK Fest уже состоялся в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Финальной точкой фестивального тура станет территория ВДНХ в Москве 18 и 19 июля. Билеты и другие новости — на vkfest.ru