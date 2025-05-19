Костя AcademeG доказал, что «Нива» начисто уделывает Renault Duster. Сложно даже поспорить!

Скриншот AcademeG
Российский автоблогер Костя Заруцкий выпустил видео с экспериментом покупки зарубежного внедорожника по цене отечественной «Нивы». Купленный Duster оказался довольно проблемным автомобилем и проиграл битву отечественной легенде.
Скриншот AcademeG
После покупки пришлось выполнить несколько неотложных работ по подвеске: в задней части рассыпалась тормозная колодка и испортила механизм, пришлось заменить всю систему в сборе на одном колесе. Спереди нужно было поменять ступичный подшипник, но из-за особенности конструкции авто вытащить его удалось только испортив датчик ABS. В процессе разбора оказалось, что у одной из пружин отломался виток, поэтому пришлось заменить их тоже. Покупка всех этих деталей обошлась в копеечку.
Скриншот AcademeG
Но хуже всего выглядел кузов. Несмотря на оцинковку, спустя всего три года арки уже вздулись и местами краска отслоилась пластами. Вдоль дверей и крышки багажника уплотнительные резинки протерли краску, грунтовку и даже цинк, в результате чего металл уже начал рыжеть. Блогер объяснил это «жидким» каркасом авто: кузов «играет» на кочках и детали буквально съедают друг друга.
Скриншот AcademeG
Сразу после покупки в «Дастер» было вложено порядка 70 тысяч рублей, но это лишь срочные вмешательства. Проблемы с кузовом устранить будет куда сложнее и дороже; также на очереди была замена сальников редуктора. Как итог, слегка подержанный зарубежный внедорожник проиграл новой «Ниве» в единой ценовой категории: за те же деньги водитель получит новое отечественное авто на гарантии, а ремонт и детали для его впоследствии обойдутся в несколько раз дешевле.
Российский автоблогер Костя Заруцкий выпустил видео с экспериментом покупки зарубежного внедорожника по цене отечественной «Нивы». Купленный Duster оказался довольно проблемным автомобилем и проиграл битву отечественной легенде.
Скриншот AcademeG
После покупки пришлось выполнить несколько неотложных работ по подвеске: в задней части рассыпалась тормозная колодка и испортила механизм, пришлось заменить всю систему в сборе на одном колесе. Спереди нужно было поменять ступичный подшипник, но из-за особенности конструкции авто вытащить его удалось только испортив датчик ABS. В процессе разбора оказалось, что у одной из пружин отломался виток, поэтому пришлось заменить их тоже. Покупка всех этих деталей обошлась в копеечку.
Скриншот AcademeG
Но хуже всего выглядел кузов. Несмотря на оцинковку, спустя всего три года арки уже вздулись и местами краска отслоилась пластами. Вдоль дверей и крышки багажника уплотнительные резинки протерли краску, грунтовку и даже цинк, в результате чего металл уже начал рыжеть. Блогер объяснил это «жидким» каркасом авто: кузов «играет» на кочках и детали буквально съедают друг друга.
Скриншот AcademeG
Сразу после покупки в «Дастер» было вложено порядка 70 тысяч рублей, но это лишь срочные вмешательства. Проблемы с кузовом устранить будет куда сложнее и дороже; также на очереди была замена сальников редуктора. Как итог, слегка подержанный зарубежный внедорожник проиграл новой «Ниве» в единой ценовой категории: за те же деньги водитель получит новое отечественное авто на гарантии, а ремонт и детали для его впоследствии обойдутся в несколько раз дешевле.