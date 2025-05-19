Костя AcademeG доказал, что «Нива» начисто уделывает Renault Duster. Сложно даже поспорить!

Олег

Скриншот AcademeG

Скриншот AcademeG

Российский автоблогер Костя Заруцкий выпустил видео с экспериментом покупки зарубежного внедорожника по цене отечественной «Нивы». Купленный Duster оказался довольно проблемным автомобилем и проиграл битву отечественной легенде.

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Цель эксперимента — попробовать зарубежный внедорожник по цене новой Niva Sport из автосалона. Поскольку европейскую иномарку без пробега сейчас купить довольно сложно, Константин приобрел трехлетний Renault Duster в салоне автодилера за 1,7 млн рублей. Машина прошла всего около 80 тысяч километров, но состояние оказалось плачевным, так что сумма расходов быстро выросла.

Скриншот AcademeG
Скриншот AcademeG

После покупки пришлось выполнить несколько неотложных работ по подвеске: в задней части рассыпалась тормозная колодка и испортила механизм, пришлось заменить всю систему в сборе на одном колесе. Спереди нужно было поменять ступичный подшипник, но из-за особенности конструкции авто вытащить его удалось только испортив датчик ABS. В процессе разбора оказалось, что у одной из пружин отломался виток, поэтому пришлось заменить их тоже. Покупка всех этих деталей обошлась в копеечку.

Скриншот AcademeG
Скриншот AcademeG

Но хуже всего выглядел кузов. Несмотря на оцинковку, спустя всего три года арки уже вздулись и местами краска отслоилась пластами. Вдоль дверей и крышки багажника уплотнительные резинки протерли краску, грунтовку и даже цинк, в результате чего металл уже начал рыжеть. Блогер объяснил это «жидким» каркасом авто: кузов «играет» на кочках и детали буквально съедают друг друга.

Скриншот AcademeG
Скриншот AcademeG

Сразу после покупки в «Дастер» было вложено порядка 70 тысяч рублей, но это лишь срочные вмешательства. Проблемы с кузовом устранить будет куда сложнее и дороже; также на очереди была замена сальников редуктора. Как итог, слегка подержанный зарубежный внедорожник проиграл новой «Ниве» в единой ценовой категории: за те же деньги водитель получит новое отечественное авто на гарантии, а ремонт и детали для его впоследствии обойдутся в несколько раз дешевле.


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Источник:
Academeg
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Комментарии

tellurian
+2389
tellurian
Так себе эксперимент. Купил дрова и сравнивает с новым авто.
23 минуты назад
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