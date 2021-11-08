В России сократили срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав России на своем официальном сайте.
Согласно источнику, с 8 ноября 2021 года в стране начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца. То же самое касается и документа о перенесенной болезни. Документ нового типа можно получить в электронном виде течение трех суток после вакцинации в личном кабинете «Госуслуг», а в бумажном заверенном варианте его выдают в МФЦ. Те, кто получал сертификат о вакцинации или перенесенной болезни ранее, смогут скачать документ нового образца до 1 марта 2022 года — именно в этот срок он переоформится автоматически.
Со вступлением в силу этих изменений некоторых россиян ожидает неприятный сюрприз: оказалось, что срок действия сертификата о вакцинации или перенесенной болезни теперь сокращен с одного года до 6 месяцев. В результате, документы, полученные более полугода назад, в любой момент могут оказаться недействительными. В самом документе приказа об этом не говорится, но некоторые пользователи уже пожаловались в сети, что их сертификаты больше не действуют, и им нужно ревакцинироваться, чтобы получить новый QR-код. Обойти систему не получится, так как при проверке QR-кода сайт «Госуслуг» покажет его неактуальность.
Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Сергей Токарев уже предлагал сократить срок действия сертификатов. По его словам, ранее документы выдавались на год, так как в то время в мире преобладал уханьский штамм коронавируса. Однако теперь появились новые — в частности, дельта — и антитела против них сохраняются в организме человека менее года.
Ранее мы рассказали о том, что власти РФ предложили пускать россиян в интернет только после проверки личных документов. Кроме того, ранее личные данные почти миллиона граждан РФ утекли в сеть и свободно продаются.
ОБНОВЛЕНО: Комментарий Минцифры:
«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются».
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Как вы это определили, если с ваших же слов штамму пол года????
Заврались так, что уже вообще не смотрят что пишут
Вот к нему все претензии