Ковырял в носу и сексуально смотрел в зеркало: назван букет нарушений, с которыми водителя такси моментально отстранят от работы

По сети гуляет скриншот жалобы пассажира на водителя такси, после которой его моментально отключили от сервиса. Хватило всего одного обращения в поддержку, чтобы лишить человека работы.
Пассажир пожаловался на следующие моменты, которые ему не понравились в поведении водителя:
- Вёл себя странно
- Задумчиво ковырял в носу
- Взял в руки телефон, на котором запущен навигатор, и засунул его себе в рот
- Сексуально посмотрел через зеркало
- Вызвал резкий приступ рвоты
- Непонятно, о чём говорил
Поддержка сервиса (то ли робот, то ли живой человек) не стала детально разбираться, действительно всё перечисленное происходило в реальности, не связывалась с водителем и не спрашивала его версию произошедшего, а просто отключила от доступа к заказам.