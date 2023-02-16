Ковырял в носу и сексуально смотрел в зеркало: назван букет нарушений, с которыми водителя такси моментально отстранят от работы

Александр


По сети гуляет скриншот жалобы пассажира на водителя такси, после которой его моментально отключили от сервиса. Хватило всего одного обращения в поддержку, чтобы лишить человека работы.

Пассажир пожаловался на следующие моменты, которые ему не понравились в поведении водителя:

  • Вёл себя странно
  • Задумчиво ковырял в носу
  • Взял в руки телефон, на котором запущен навигатор, и засунул его себе в рот
  • Сексуально посмотрел через зеркало
  • Вызвал резкий приступ рвоты
  • Непонятно, о чём говорил

Поддержка сервиса (то ли робот, то ли живой человек) не стала детально разбираться, действительно всё перечисленное происходило в реальности, не связывалась с водителем и не спрашивала его версию произошедшего, а просто отключила от доступа к заказам.
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