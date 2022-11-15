Apple Mac

В сети «всплыл» красивейший Mac Pro от Джони Айва в единственном экземпляре. Угадайте, сколько он стоит

Олег

Mac Pro


На аукционе продан эксклюзивный Mac Pro, который существует в единственном экземпляре. Об этом пишут в WCCF Tech.

Согласно источнику, речь идет о компьютере Mac Pro 2013 модельного года, дизайн которого в народе получил прозвище «мусорное ведро». В оригинальной версии этот Mac имеет неокрашенный металлический корпус, отполированный до зеркального блеска. Однако специально для благотворительного аукциона (RED) Sotheby’s была создана особая версия этого устройства. 

Mac Pro

Единственный в своем роде Mac Pro 2013 получил зеркальный металлический корпус красного цвета — он окрашен по технологии анодирования алюминия. Уникальный дизайн был создан Джони Айвом и Марком Ньюсоном, оригинальность девайса подтвердил сам аукционный дом.

Mac Pro 2013 Product (RED) был продан за 977 000 долларов США. Средства потратят на благотворительность. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Сланцы Стива Джобса достали из мусорки и перепродают за баснословную сумму
Telegram продал первый никнейм. Расценки шокируют
Нераспечатанный iPhone продали за 2,5 млн рублей

Рекомендации

Рекомендации

Карты Google перестали обновляться в России
Wildberries сделал все возвраты платными
Центробанк прямо сказал россиянам, что делать с долларами и евро
USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+88
Konstantin Bulatnikov
А начинка у него та же, профессор, получается 1 лям за краску. Не хило так...🫤
2 часа назад в 12:55
#
+4042
Gabriel
Кожух можно покрасить в любой цвет. Даже красить не надо, можно обтянуть пленкой, цена вопроса 50-60$
2 часа назад в 13:18
#
tellurian
+4716
tellurian Gabriel
Краска лучше. Даже в случае царапин будет выглядеть красивее.
53 минуты назад
#
kardigan
+2876
kardigan
Пять пар поношеных тапок Джобса.
46 минут назад
#