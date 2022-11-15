В сети «всплыл» красивейший Mac Pro от Джони Айва в единственном экземпляре. Угадайте, сколько он стоит

На аукционе продан эксклюзивный Mac Pro, который существует в единственном экземпляре. Об этом пишут в WCCF Tech.Согласно источнику, речь идет о компьютере Mac Pro 2013 модельного года, дизайн которого в народе получил прозвище «мусорное ведро». В оригинальной версии этот Mac имеет неокрашенный металлический корпус, отполированный до зеркального блеска. Однако специально для благотворительного аукциона (RED) Sotheby’s была создана особая версия этого устройства.Единственный в своем роде Mac Pro 2013 получил зеркальный металлический корпус красного цвета — он окрашен по технологии анодирования алюминия. Уникальный дизайн был создан Джони Айвом и Марком Ньюсоном, оригинальность девайса подтвердил сам аукционный дом.Mac Pro 2013 Product (RED) был продан за 977 000 долларов США. Средства потратят на благотворительность.