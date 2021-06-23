На фоне слухов о предстоящей презентации Apple, инсайдеры и блогеры продолжают создавать рендеры и концепты будущего iPhone 13. Очередным видеороликом поделился сайт 9to5Mac со ссылкой на YouTube-канал блогера Concept Creator.
На видео представлен iPhone 13 Pro — представитель старшей линейки модельного ряда. На рендере хорошо видно уменьшенную «чёлку» — она стала значительно короче, освободив место в верхней части дисплея. Слуховой динамик сместился на верхний торец — такое предположение уже неоднократно звучало от инсайдеров.
Наверное, самое заметное изменение в дизайне — это увеличившиеся объективы камер. Они стали заметно больше и сильнее «выпирают» из корпуса. По слухам, Apple оснастит всю линейку iPhone 13 новым типом стабилизации путём «сдвига матрицы» — на данный момент эта технология реализована только в самом топовом iPhone 12 Pro Max. Кстати, ранее мы рассказали, что такого особенного в «сдвиге матрицы» от Apple.
Помимо внешних изменений, вся линейка iPhone 13 получит новый чип Apple A15, производство которого стартовало в конце весны 2021 года. Вопреки предположениям пользователей сети, похоже, что компания не станет оснащать iPhone чипом Silicon M1 — возможно, она посчитала его слишком энергозатратным для такого небольшого устройства.
Ранее мы уже рассказали, что Apple собирается дистанцировать будущие модели iPhone 13. Например, ожидаемый многими ProMotion — маркетинговое название дисплея с частотой обновления 120Гц — получат только iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Эти прогнозы подтверждают поставщики запчастей — по их словам, Apple заказала OLED-дисплеи 120Гц только тех диагоналей и в том количестве, которые соответствуют iPhone версии Pro и Pro Max.
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