Кредитные автомобили научатся обидно наказывать владельца, если он просрочил платеж. В крайнем случае машина развернется и уедет на свалку

Автоконцерн Ford запатентовал «Системы и методы изъятия транспортного средства», которые помогут банкам выбивать оплату по кредитам из своих клиентов. Об этом написали в The Drive.Согласно источнику, Ford разработал особую систему, которая очень не понравится покупателям, но приведет кредиторов в восторг. Автоконцерн хочет научить будущие авто проявлять инициативу и разными способами наказывать своего владельца, если он вдруг не платит за кредит.Например, установленная в машине система может получать от банка сигналы и «отключать функциональность одного или нескольких компонентов автомобиля» — причем любого, от двигателя до кондиционера. Вполне реален сценарий, при котором должник просто не сможет никуда уехать на авто, за который он просрочил оплату.В более щадящих вариантах он будет вынужден ехать в жаре, холоде или тишине, в зависимости от типа отключаемых компонентов. В арсенале присутствует и включение неприятного звука каждый раз, когда жадина садится в авто. Остается надеяться, что удаленное отключение тормозов будет не в интересах кредиторов.Но это еще не всё. Для особо злостных неплательщиков, которые имели несчастье приобрести машину со встроенной системой автономного (или полуавтономного) вождения предусмотрят более интересный экспириенс. Патент описывает возможность «перемещать транспортное средство в такое место, из которого его будет удобно эвакуировать … перемещать авто из помещения его владельца в такие места, как агенство по описи и изъятию имущества».Иными словами, если вы просрочили несколько платежей по автокредиту, ваша новенькая Tesla просто развернется и уедет сдаваться кредиторам. В самых печальных ситуациях, когда изъятие авто будет сочтено невыгодным для банка, машина сможет сама отправиться на свалку.Любопытно, что ни один автобренд пока даже не пытался патентовать ничего подобного. Ford стал первым и единственным производителем, разрабатывающим такую необычную систему взаимодействия клиента с кредитными организациями.