Кремль назвал необходимую степень сотрудничества Telegram, чтобы его не блокировали

Олег


Власти дали новый комментарий относительно ситуации с Telegram в России. Подробности у «РИА Новостей». 

Согласно источнику, пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал официальную позицию относительно Telegram — он перечислил, что от него требуется для избежания блокировки: 

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят». 

Из этих слов следует, что мессенджеру Дурова недостаточно единоразово исправить какие-то ошибки — от него требуется «гибкое» сотрудничество с властями на постоянной основе. Напомним, что некоторые СМИ предсказывают полную блокировку Telegram с 1 апреля — в РКН эту информацию не подтвердили и не опровергли. 
0
Источник:
РИА Новости
Комментарии

fnf org
0
fnf org
Сегодня в 10:37
#
YABLOKOFON
+460
YABLOKOFON
Да всё уже, уже вск поняли либо он полностью сливает россиян фсбшникам либо блокировка. Другого не дано
Сегодня в 12:04
#
Lord
+672
Lord
Ждут команды
2 часа назад в 14:28
#