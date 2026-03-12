Кремль назвал необходимую степень сотрудничества Telegram, чтобы его не блокировали

Власти дали новый комментарий относительно ситуации с Telegram в России. Подробности у «РИА Новостей».

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят».

Согласно источнику, пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал официальную позицию относительно Telegram — он перечислил, что от него требуется для избежания блокировки:Из этих слов следует, что мессенджеру Дурова недостаточно единоразово исправить какие-то ошибки — от него требуется «гибкое» сотрудничество с властями на постоянной основе. Напомним, что некоторые СМИ предсказывают полную блокировку Telegram с 1 апреля — в РКН эту информацию не подтвердили и не опровергли.