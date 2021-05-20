





Руководитель разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги дал показания в продолжающемся судебном разбирательстве по делу Apple против Epic Games, предоставив подробную информацию о безопасности iPhone, чтобы убедить судью в том, что любое изменение политики App Store может нанести ущерб пользователям смартфонов Apple.Epic Games хочет, чтобы судья заставил Apple разрешить сторонние магазины приложений на iOS, аналогично тому, как это работает на Mac, что позволит пользователям устанавливать приложения, которые не были проверены Apple. На это Федериги ответил, что «iOS установила значительно более высокую планку защиты клиентов», а «Mac ей сейчас не соответствует».Он также добавил, что Apple не считает количество вредоносного ПО на Mac приемлемым, и если бы iOS работала аналогичным образом, система был бы переполнена зловредами, что представляет особую опасность, потому что устройств на iOS гораздо больше, чем на macOS.По словам Федериги, установка сторонних приложений на iOS резко ухудшит безопасность iOS, так как их не смогут проверять на безопасность специалисты. Люди получат возможность выставлять на продажу зловредные приложения, и «никто не стал бы их проверять».