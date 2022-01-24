Токены почти всех криптовалют резко упали в цене. Об этом сообщают аналитические сайты по мониторингу курсов.
Согласно источникам, самое значительное падение продемонстрировала наиболее популярная крипта — Bitcoin. Сейчас он стоит около $35 тысяч за монету, тогда как в первую неделю января ценник был чуть ли не на треть выше: сначала $47 тысяч, а сутки спустя — $43 тысячи. По подсчетам аналитиков, на «биток» приходится до 42% рынка всех криптовалют мира. Токену прогнозируют дальнейшее падение в ближайшее время, не исключен курс ниже $30 тысяч за монету.
Другие токены тоже подешевели. Например, Etherium (Эфир) стоит сейчас чуть менее $2,5 тысяч. Если сравнить более ранние показатели, то, скажем, 17 января 2022 года максимальная цена за монету превышала $3350. Чуть ранее, 4 января 2022 стоимость токена доходила до $3850, а ближе к середине декабря 2021 года — до $4100. В среднем, падение курса за последний месяц составило примерно %40.
Похожие (довольно удручающие для трейдеров и майнеров) показатели демонстрируют прочие токены: Cardano, Solana, XRP, Terra, Polkadot. Падает даже курс Dogecoin, которую в последнее время активно стимулирует её «крестный отец» Илон Маск, но её случае снижение курса не выглядит настолько драматично: сейчас за монету дают ~0,14 доллара США, с 18 по 20 числа января он колебался в пределах ~$0,16, а минимальный курс был зафиксирован 22 января и составил $0,12 за токен.
Ранее мы рассказали о предыдущем падении курса — он был не так серьезен, но оказался предвестником сегодняшней довольно плачевной ситуации на крипто-рынке.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
А может быть этой виртуальной валютой манипулируют сверху всемогущие умы?