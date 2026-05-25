Криштиану Роналду стал глобальным амбассадором Dreame

Олег


Бренд объявил о партнерстве с легендой мирового футбола Криштиану Роналду. Комментируя партнерство, футболист отметил: 

«Я всегда стремлюсь сотрудничать с брендами, которые разделяют мое стремление к совершенству и отношение к работе. Dreame — это бренд, который создает инновационные продукты и предлагает решения высокого уровня, делая повседневную жизнь проще и комфортнее. Я рад стать частью глобального развития этого бренда».

В рамках глобального партнерства образ Криштиану Роналду будет интегрирован в ключевые продуктовые категории Dreame — решения для интеллектуальной уборки дома и внешних пространств, крупную бытовую технику, устройства для персонального ухода и малую кухонную технику.
