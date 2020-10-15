Производители заставили нас полюбить наушники с активным шумоподавлением. Кажется чудом, что ты надеваешь их, и почти все внешние шумы исчезают, больше не мешая наслаждаться музыкой или прослушиванием аудиокниг. Магия проста: микрофон захватывает звук и через звуковой процессор и динамики передаёт его в уши в противофазе, чтобы в итоге вместо шума получилась тишина.
Разработчики приложения Krisp попробовали повторить то же самое в более широких масштабах — можно использовать сервисы для общения по видео с любыми наушниками, а шумоподавление производится с помощью вычислительных возможностей смартфона или компьютера. Приложение Krisp доступно на iOS, macOS, Windows, а также в браузере Chrome в виде расширения.
По отзывам пользователей, Krisp работает вполне эффективно и может отфильтровывать даже шум соседского перфоратора. Вы-то конечно будете его слышать, а ваш собеседник по ту сторону видеосвязи не будет.
Krisp заточен под работу с любыми сервисами для общения по видеосвязи или голосовой связи (Skype, Teams, Zoom, Slack и прочих). С расширением в Chrome он работает на любых сайтах, задействующих микрофон и динамики.
Krisp также может убирать из динамиков шумы, исходящие от ваших собеседников. Как это происходит — загадка. В результате вы будете слышать чистый звук от тех людей, с кем общаетесь, даже если у них там шумно.
Krisp — условно бесплатный сервис. В неделю отводится всего 120 минут бесшумного общения, после чего шумодав перестаёт работать и просит оформить подписку за 3,33 доллара в месяц при оплате за год или 5 долларов в месяц при ежемесячной оплате.
Krisp привлекает новых пользователей по интересной модели. Вы получите 2 месяца безлимитного общения с шумодавом, если приведёте в сервис кого-нибудь, а этот человек получит один бесплатный месяц. Если у вас и у него один общий рабочий домен в почтовых адресах, вам и ему будет выдано по четыре месяца.
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к микрофону то они доступ получают
Офисным сотрудникам обязательно к установке, а то на совещаниях надоедает слышать не только собеседника, но и всех его коллег по кабинету.