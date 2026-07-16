Кроссовер Lada Azimut разбили о стену, чтобы понять его качество. Посмотрите на результат

Российский кроссовер Lada Azimut успешно выдержал государственные сертификационные краш-тесты. Об этом пишет Rg.ru.Согласно источнику, в ходе тестов машина показала высокий уровень пассивной безопасности. При столкновении «в лоб» на скорости 56 км/ч и боковом ударе на скорости 50 км/ч датчики испытательных манекенов зафиксировали минимальные нагрузки, которые попали в безопасную «зеленую» зону. Подушки безопасности и боковая шторка сработали вовремя и защитили «пассажира» — к слову, последняя была применена в авто Lada впервые.Серийный выпуск «Азимута» стартует в Тольятти в сентябре 2026 года. Сначала купить можно будет переднеприводные бензиновые версии: 1,6 литра на 120 л.с. в паре с «механикой» 6-ступкой и 1,8-литра на 132 л.с. в связке с вариатором. Позже в линейке появится также турбодвигателя мощностью около 150 л.с., работающего с АКПП.В базе кроссовер получит цифровую панель с двумя 10-дюймовыми дисплеями, светодиодную оптику, камеру заднего вида и систему контроля давления в шинах. Более дорогие комплектации предложат панорамную крышу с люком, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, электроприводы сидений, руля и багажной двери, а также систему кругового обзора.