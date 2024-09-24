Крупнейшая онлайн-библиотека «Флибуста» приостановит свою работу из-за болезни её создателя

Фархад
Flibusta

Создатель самого крупного в рунете архива книг «Флибуста», Stiver, рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму рака мозга, из-за чего сайт скоро прекратит своё существование.

По словам владельца, серверы «Флибусты» оплачены на несколько недель. Остаётся только надеяться, что сообщество продолжит дело, которому Stiver посвятил часть своей жизни.

На протяжении многих лет «Флибуста» оставалась одной из самых востребованных бесплатных онлайн-библиотек в рунете.

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