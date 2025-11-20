Top.Mail.Ru

Крупнейшие банки России хотят запретить скидки на маркетплейсах

Фархад

Маркетплейсы

Вслед за новостями о подорожании техники, маркетплейсы могут лишиться любых форм скидок — от прямых акций до бонусных программ. Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили в Госдуму письмо с предложением запретить площадкам финансировать снижение цен. Об этом пишет ТАСС.

По мнению глав банков, маркетплейсы искажают конкуренцию, субсидируя товары продавцов, поэтому они должны работать без инструментов стимулирования покупателей.

Инициатива допускает исключения: собственные товары маркетплейсов и социально значимые категории продукции могут продаваться по акции. Но даже здесь скидки не должны зависеть от способа оплаты или банка-эмитента карты. Авторы письма ссылаются на мировой опыт и указывают на жёсткие правила ЕС, ограничивающие ценовые манипуляции крупных платформ.

Эксперты предупреждают о росте цен на 15-20% при отмене скидок, но банки считают, что подорожания не будет. Если добавить сюда технологический сбор на электронику и повышение НДС до 22%, ситуация с дорогостоящими покупками выглядит не очень приятно. Возможно, лучше закупиться необходимым сейчас.
Источник:
ТАСС
Комментарии

olegvl2
А пусть маркетплейсы не цены поднимают, а немного прибыль себе урежут и будет все нормально))
8 минут назад
#