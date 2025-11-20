Крупнейшие банки России хотят запретить скидки на маркетплейсах







Вслед за новостями о подорожании техники, маркетплейсы могут лишиться любых форм скидок — от прямых акций до бонусных программ. Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили в Госдуму письмо с предложением запретить площадкам финансировать снижение цен. Об этом пишет ТАСС.

По мнению глав банков, маркетплейсы искажают конкуренцию, субсидируя товары продавцов, поэтому они должны работать без инструментов стимулирования покупателей.Инициатива допускает исключения: собственные товары маркетплейсов и социально значимые категории продукции могут продаваться по акции. Но даже здесь скидки не должны зависеть от способа оплаты или банка-эмитента карты. Авторы письма ссылаются на мировой опыт и указывают на жёсткие правила ЕС, ограничивающие ценовые манипуляции крупных платформ.Эксперты предупреждают о росте цен на 15-20% при отмене скидок, но банки считают, что подорожания не будет. Если добавить сюда технологический сбор на электронику и повышение НДС до 22%, ситуация с дорогостоящими покупками выглядит не очень приятно. Возможно, лучше закупиться необходимым сейчас.