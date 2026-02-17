Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам и кредитам. Вот что они предлагают



На прошлой неделе Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 15,5% годовых. Вслед за решением регулятора несколько крупнейших российских банков объявили об изменении условий по кредитным и сберегательным продуктам для своих клиентов, а некоторые участники рынка заявили, что примут окончательные решения на текущей неделе.

«Сбербанк» с 16 февраля понизил ставку по программе рефинансирования кредитов до 18,9% годовых, тогда как ранее она составляла 19,4%. При этом в кредитной организации сообщили, что сохраняют максимальную ставку по вкладам на уровне 15 процентов годовых. В пресс-службе банка также напомнили о запуске с 10 февраля специального вклада «Сбер Акционер», условия которого позволяют получить дополнительный доход владельцам ценных бумаг кредитной организации.ВТБ оперативно отреагировал на решение регулятора, улучшив условия по кредитам наличными для всех категорий заёмщиков. Процентные ставки по этому продукту сократились в среднем на три процентных пункта, что должно поддержать спрос на фоне возвращения клиентов к отложенным покупкам. Максимальная ставка по накопительному счёту в ВТБ теперь составляет 16% годовых, а по срочным вкладам — 14,5% годовых.«Альфа-Банк» предложил клиентам максимальную ставку с учётом ежемесячной капитализации по основному вкладу для новых денег на уровне 15,1% годовых. Для держателей премиальных пакетов услуг Alfa Only доходность достигает 15,5% годовых при размещении средств на три месяца. Повышенные ставки применяются, если у клиента не было средств на вкладах и накопительных счетах в банке последние 90 дней.Другие участники рынка также скорректировали свои предложения или анонсировали изменения. ПСБ на прошлой неделе установил максимальную ставку 15% годовых по вкладу «Сильная ставка» для новых денег и для зарплатных клиентов по продукту «Мой доход» при размещении от 100 тысяч рублей на полгода. «Абсолют Банк» на этой неделе рассмотрит возможность снижения ставок по вкладам и кредитам, тогда как в «Новикомбанке» параметры пока остаются на прежнем уровне, а «ТКБ Банк» готовит незначительную коррекцию.Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России, по данным Центробанка, в первой декаде февраля снизилась до 14,49% годовых, что стало минимальным значением с начала декабря 2023 года. Показатель уменьшается шестую декаду подряд, что свидетельствует о постепенном завершении периода высоких ставок, пик которых пришёлся на 2025 год. По оценкам экспертов, до конца текущего года доходность депозитов сохранится на двузначном уровне, однако вкладчики будут всё чаще выбирать краткосрочные продукты сроком на три-четыре месяца.