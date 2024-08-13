Крупнейшие российские ритейлеры просят отменить предустановку RuStore на iPhone

Фархад
iPhone

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, «Ситилинк» и др.) направили письмо на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко с просьбой не поддерживать принятие закона о запрете продажи в РФ устройств без предустановленного российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ритейлеры считают, что законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK приведёт к падению официального продаж. Плюс на фоне этого «серый рынок» начнёт расти. Под действие требований законопроекта попадают девайсы Apple, Samsung и некоторых других вендоров. Вряд ли эти компании, особенно Apple, станет сейчас предустанавливать RuStore в iPhone 15 или 16, поскольку официально компания приостановила продажи всей техники на территории РФ.

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В письме также уточняется, что сами продавцы не имеют права предустанавливать маркетплейс. В свою очередь, руководство RuStore с помощью запрета на продажу гаджетов без предустановленного магазина приложений надеется увеличить количество пользователей и начать продавать рекламу.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5946
Вася Вотафаков
А этот хлам разве есть на айфоне? Хустор?
Сегодня в 12:20
#
+4
Uragan
И что это за ссанкции такие. Очко лижем америкосам как всегда, а они нас ни во что не ставят!
2 часа назад в 14:07
#
+162
просто дед Uragan
Интересненько конечно как тут можно было разглядеть такой контекст 🤔
Наверно какая то способность уникальная
час назад в 15:06
#
+320
Digital Persona
«… приведет к падению официальных продаж…» «..Apple прекратила официальные продажи…»

Где логика?
час назад в 14:38
#
tellurian
+1652
tellurian Digital Persona
Тоже не понял.
Что сети возят, что ИП, разницы никакой почти. Только у сетей объёмы выше и жадность.
час назад в 15:00
#
YABLOKOFON
+296
YABLOKOFON Digital Persona
Они имели ввиду что крупные сетевые магазы пострадают официального там ничего нет но вот им запретят, а челики с авито или на всяких горбушках как продавали так и будут
49 минут назад
#