Крупнейшие российские ритейлеры просят отменить предустановку RuStore на iPhone

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, «Ситилинк» и др.) направили письмо на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко с просьбой не поддерживать принятие закона о запрете продажи в РФ устройств без предустановленного российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Ритейлеры считают, что законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK приведёт к падению официального продаж. Плюс на фоне этого «серый рынок» начнёт расти. Под действие требований законопроекта попадают девайсы Apple, Samsung и некоторых других вендоров. Вряд ли эти компании, особенно Apple, станет сейчас предустанавливать RuStore в iPhone 15 или 16, поскольку официально компания приостановила продажи всей техники на территории РФ.В письме также уточняется, что сами продавцы не имеют права предустанавливать маркетплейс. В свою очередь, руководство RuStore с помощью запрета на продажу гаджетов без предустановленного магазина приложений надеется увеличить количество пользователей и начать продавать рекламу.