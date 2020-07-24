



Разработчики Dropbox выпустили обновлённую версию приложения для Android и iOS. В неё добавлены анонсированные ранее возможности.



Сканирование документов выделено в отдельное приложение Dropbox Scan. В настоящее время оно доступно только на iOS в англоговорящих странах, поскольку поддерживает только распознавание текста лишь на английском языке. Отсканированные документы сохраняются в облачное хранилище Dropbox в формате PDF. Когда выйдет Android-версия этого приложения, неизвестно.







В основном приложении Dropbox появилась тёмная тема оформления, а в следующем месяце обладателям подписки Plus и Professional станет доступен инструмент Dropbox Password для безопасного хранения логинов и паролей от сайтов, а также другой конфиденциальной информации. Кроме того, тогда же будет запущена функция Vault, которая позволяет подписчикам Plus защищать паролями файлы, хранящиеся в облаке.







И наконец Dropbox запустил файлообменник, который позволяет отправлять файлы другим пользователям, не сохраняя их в своё облако. На бесплатном тарифе максимальный размер файла ограничен 100 мегабайтами, а на платных тарифах лимит составляет 100 гигабайт на файл.







