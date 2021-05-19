





Microsoft официально выпустила первый из двух крупных апдейтов за 2021 год, который получил кодовый номер 21H1. Правда, его сложно назвать глобальным: из изменений можно отметить лишь возможность работы Windows Hello сразу с несколькими камерами, а также пару улучшений производительности и безопасности.С другой стороны, мало нововведений — мало проблем. В частности, Microsoft рассказала лишь о двух незначительных проблемах, при которых устанавливать Windows 10 May 2021 Update не стоит. Во-первых, при использовании аудиосистем 5.1 может быть слышен высокочастотный писк. Временное предлагаемое Microsoft решение — это включить в настройках аудио пространственный звук.Вторая проблема касается только Японии: при использовании Microsoft Japanese Input Method Editor (IME) для ввода символов кандзи в приложениях, которые автоматически используют фонетические подсказки фуригана, последние могут не отображаться и их придется вводить вручную.Следует отметить, что эти проблемы показаны как общие для Windows 10 21H1, 20H2 и 2004, каких-либо новых проблем в последнем апдейте не появилось. Так что если одна из предыдущих версий системы у вас работает без проблем — можно спокойно обновляться до 21H1.