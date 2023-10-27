Крупное обновление Windows 11 Moment 4 стало доступно всем пользователям

Александр


Компания Microsoft выпустила обновление Moment 4 для Windows 11 в качестве обязательного патча KB5031455. Можно отложить его установку на некоторое время, но полностью отказаться от него не получится, впоследствии оно всё равно скачается и поставится.
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Что нового в Moment 4:

  • Copilot — адаптированный Bing Chat, пришедший на замену Cortana. С его помощью которого можно получать ответы на вопросы, находить информацию, получать подсказки по работе с приложениями
  • Новый микшер — регулирует громкость для каждой запущенной программы и позволяет выбирать, через что выводится звук и легко переключаться между разными колонками или наушниками.
  • Новый «Проводник» — с интеграцией облака и улучшенной работой с вкладками.
  • Архиватор — с возможностью распаковывать и запаковать RAR, 7z и другие форматы.
  • Новое приложение «Фото» — с несколькими дополнительными возможностями, в том числе размытием фона на фотографиях.
  • Новый Paint — с набором дополнительных возможностей на базе ИИ, в том числе удалением фона в пару кликов и созданием рисунков по текстовому запросу.
  • Обновлённая утилита «Ножницы» — с оптическим распознаванием текста на скриншотах и сохранением данных текст.
  • Windows Backup — приложение для сохранения настроек операционной системы и приложений на случай восстановления при сбое компьютера.
  • «Динамическое освещение» — настройка освещения игровых комплектующих.
  • Автоматическое сохранение отредактированного текста в «Блокноте» без риска потерять напечатанное.


После установки патча KB5031455 номер сборки Windows 11 меняется на  22621.2506. Moment 4 является небольшой частью обновления 23H2, которое уже готово и будет выпущено в ближайшие недели. Это последний крупный апдейт Windows 11, после него Microsoft приступит к подготовке к релизу Windows 12.
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Комментарии

+27
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О, архиватор это тема.
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