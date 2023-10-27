Крупное обновление Windows 11 Moment 4 стало доступно всем пользователям

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Copilot — адаптированный Bing Chat, пришедший на замену Cortana. С его помощью которого можно получать ответы на вопросы, находить информацию, получать подсказки по работе с приложениями

Новый микшер — регулирует громкость для каждой запущенной программы и позволяет выбирать, через что выводится звук и легко переключаться между разными колонками или наушниками.

Новый «Проводник» — с интеграцией облака и улучшенной работой с вкладками.

Архиватор — с возможностью распаковывать и запаковать RAR, 7z и другие форматы.

Новое приложение «Фото» — с несколькими дополнительными возможностями, в том числе размытием фона на фотографиях.

Новый Paint — с набором дополнительных возможностей на базе ИИ, в том числе удалением фона в пару кликов и созданием рисунков по текстовому запросу.

Обновлённая утилита «Ножницы» — с оптическим распознаванием текста на скриншотах и сохранением данных текст.

Windows Backup — приложение для сохранения настроек операционной системы и приложений на случай восстановления при сбое компьютера.

«Динамическое освещение» — настройка освещения игровых комплектующих.

Автоматическое сохранение отредактированного текста в «Блокноте» без риска потерять напечатанное.

Компания Microsoft выпустила обновление Moment 4 для Windows 11 в качестве обязательного патча KB5031455. Можно отложить его установку на некоторое время, но полностью отказаться от него не получится, впоследствии оно всё равно скачается и поставится.Что нового в Moment 4:После установки патча KB5031455 номер сборки Windows 11 меняется на 22621.2506. Moment 4 является небольшой частью обновления 23H2, которое уже готово и будет выпущено в ближайшие недели. Это последний крупный апдейт Windows 11, после него Microsoft приступит к подготовке к релизу Windows 12.