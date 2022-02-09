





Глава Общественной палаты по защите прав пользователей интернета предложил прировнять игровые онлайн-площадки к аудиовизуальному контенту. К ним относятся сервисы Xbox, PlayStation, Steam и Origin.Глава палаты Александр Милькевич рассказал о случае когда женщина застала своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойный шутер. По описанию, сюжет игры представляет альтернативную историю пропагандирующую нацизм, и содержит материалы порнографического характера. Со слов матери юного геймера, игра была приобретена на платформе Steam и не имела каких-либо возрастных ограничений. Обеспокоенная женщина попросила разобраться в ситуации. По мнению Милькевича таким вещам нет места в рунете.Кроме того большинство видеоигр имеют возможность общения между собой, а значит их можно прировнять к соцсетям и рассмотреть возможность их приземления на территории РФ с выполнением требований соответствующих законам.Напомним, что в соответствии с новым законом «о приземлении», зарубежные интернет-компании с охватом аудитории более 500 тысяч пользователей в сутки, должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже обязал компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие соблюдать новые правила.