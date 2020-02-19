Photoshop

Компания Adobe выпустила обновлённые версии Photoshop в честь 30-летнего юбилея этой программы. За три десятка лет Photoshop стал синонимом высококачественной обработки изображений и до сих пор совершенствуется.

Самое важное нововведение — в Photoshop появилась поддержка искусственного интеллекта. В версии приложения для iPad теперь реализовано интеллектуальное автоматическое выделение одновременно нескольких объектов на изображении. Распознавание объектов реализуется с помощью технологии Sensei AI, которая работает на основе машинного обучения. Пользователю достаточно указать часть изображения, и приложение само выделяет обнаруженные там объекты. Photoshop для iPad также получил дополнительные настройки для добавления текста на изображения, включая масштабирование и форматирование написанного.



Что касается десктопной версии Photoshop, то она получила улучшенный инструмент размытия фона, который позволяет достигать эффекта боке с чётким основным объектом и размытым задним фоном. Изображение обрабатывается с использованием графического чипа, который гораздо лучше справляется с такими задачами, нежели центральный процессор. В результате получаются более высокодетализированные и реалистичные объекты и визуальные эффекты. В программе также была улучшена возможность применять выделение и заливку одновременно к нескольким объектам.



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