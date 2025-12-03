Top.Mail.Ru

Крутейшая опция из iOS наконец пришла на Android

Олег
Android

Компания Google начала развертывать нейросетевые сводки уведомлений в Android 16. Об этом пишет The Verge.

Сводки уведомлений появились в iOS несколько лет назад. Они помогают пользователю не отвлекаться на каждый пуш, а просматривать только самое важное по существу один или несколько раз в день. Теперь эта опция появилась и в Android — в 16 версии, на базе ИИ.

В отличие от iOS, функция в Android работает исключительно с чат-приложениями и составляет сводки только из сообщений других людей — никаких странных сводок новостей, как у Apple, тут не будет. Google заявляет, что будет сжимать длинные сообщения и группировать беседы в более короткие фрагменты, которые можно будет просматривать одним взглядом. Также смартфон автоматически понизит приоритет рассылок перед «живыми» сообщениями.

На смартфонах Pixel фича появилась в ноябре, а теперь она распространяется на устройствах других брендов. 

1
Источник:
The Verge
Комментарии