Эксклюзивная опция OneUI и Samsung Galaxy станет доступна всем желающим

Олег

Galaxy

Фото: Unsplash

Компания Samsung собирается предоставить фирменную опцию Galaxy S24 пользователям других брендов. Об этом пишет Digital Trends.

Речь идет о синхронном переводе телефонных звонков — опции, которая впервые эксклюзивно появится в Samsung Galaxy S24. Изначально не было до конца понятно, как будет работать нововведение. Некоторые даже предполагали, что переводиться будут лишь звонки с Galaxy на Galaxy. Теперь же появились свежие подробности.

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Согласно источнику, перевод звонков смогут частично использовать владельцы смартфонов любых брендов. При разговоре с пользователем Galaxy человек с iPhone, Xiaomi, realme и любой другой марки тоже будет слышать перевод. Инсайдерское издание Nikkei Asia уверено, что фишка не будет ограничена устройствами Galaxy по обе стороны беседы. 

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Источник:
Digital Trends
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