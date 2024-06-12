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Долгожданное изменение в iPhone 16 вскрылось благодаря iOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple может убрать физические кнопки с корпуса iPhone 16. Об этом пишет Gizmochina.

Наверняка, вы уже встречали в соцсетях видео, на котором демонстрируется новая анимация нажатия кнопок громкости — во время нажатия край матрицы как бы плавно продавливается внутрь под кнопкой, а потом возвращается назад. Судя по всему, это не просто так. Некоторые вспомнили старый инсайд о том, что Apple хочет убрать из iPhone все физические кнопки.

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Согласно источнику, новая анимация нажатия в iOS 18 может быть подготовкой к отказу от обычных кнопок на боковых гранях будущего iPhone. Вместо клавиш громкости и вызова Siri Apple может встроить в рамку сенсоры, которые распознают силу нажатия — аналогичная система впервые появилась в 2016 году в iPhone 7 и до сих пор работает в кнопке Home на iPhone SE.

Источник уверен, что мы увидим новые «твердотельные» сенсорные кнопки уже в линейке iPhone 16. С другой стороны, не совсем понятно, зачем было встраивать новую анимацию в старые модели, оснащенные физическими кнопками — разве что из соображений унификации. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Mers
+5181
Mers
Заметил эту штуку сразу после установки. Думаю, и зачем оно надо, какой в этом смысл, просто как визуальная приколюха. Но видимо нет, все намного интереснее.
2 часа назад в 19:29
#
+77
sergey.sachkov Mers
Сносно работает?
2 часа назад в 19:30
#
Mers
+5181
Mers sergey.sachkov
Да, вполне. Был косяк с уведомлениями, но чем дольше он работают, тем быстрее он «выздоравливает». Я не гонял его по всем приложениям, но чем пользуюсь, все нормально работают, как и на iOS 17. Может где-то и есть какие-то критичные косяки, но я пока на них не нарвался.
2 часа назад в 19:33
#
+77
sergey.sachkov
Интересно, какими будут чехлы для таких iPhone. 🤔
2 часа назад в 19:29
#
Mers
+5181
Mers sergey.sachkov
С токопроводящими кнопками наверное.
2 часа назад в 19:31
#
tellurian
+1439
tellurian
На кнопке включения тоже такая анимация.
час назад в 19:54
#