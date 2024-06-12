Долгожданное изменение в iPhone 16 вскрылось благодаря iOS 18



Компания Apple может убрать физические кнопки с корпуса iPhone 16. Об этом пишет Gizmochina.



Наверняка, вы уже встречали в соцсетях видео, на котором демонстрируется новая анимация нажатия кнопок громкости — во время нажатия край матрицы как бы плавно продавливается внутрь под кнопкой, а потом возвращается назад. Судя по всему, это не просто так. Некоторые вспомнили



Компания Apple может убрать физические кнопки с корпуса iPhone 16. Об этом пишет Gizmochina.Наверняка, вы уже встречали в соцсетях видео, на котором демонстрируется новая анимация нажатия кнопок громкости — во время нажатия край матрицы как бы плавно продавливается внутрь под кнопкой, а потом возвращается назад. Судя по всему, это не просто так. Некоторые вспомнили старый инсайд о том , что Apple хочет убрать из iPhone все физические кнопки.







Согласно источнику, новая анимация нажатия в iOS 18 может быть подготовкой к отказу от обычных кнопок на боковых гранях будущего iPhone. Вместо клавиш громкости и вызова Siri Apple может встроить в рамку сенсоры, которые распознают силу нажатия — аналогичная система впервые появилась в 2016 году в iPhone 7 и до сих пор работает в кнопке Home на iPhone SE.



Источник уверен, что мы увидим новые «твердотельные» сенсорные кнопки уже в линейке iPhone 16. С другой стороны, не совсем понятно, зачем было встраивать новую анимацию в старые модели, оснащенные физическими кнопками — разве что из соображений унификации.