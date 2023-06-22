Браузер DuckDuckGo вышел для Windows. Можно скачать и забыть про рекламу

Фото: DuckDuckGo
Новый приватный браузер DuckDuckGo стал доступен пользователям Windows-ПК. Об этом пишет Tech Crunch.
Согласно источнику, бета-тестирование браузера DuckDuckGo, ориентированного на приватность, теперь открыто и для Windows — ранее приложение уже вышло для macOS, это произошло 9 месяцев назад. Версия для Windows получила весь спектр настроек приватности, которые присутствуют в приложениях для macOS, iOS и Android.
Новые пользователи браузера DuckDuckGo могут импортировать свои закладки и пароли после его загрузки из других браузеров. А вот расширений на данный момент нет, но они появятся в будущем.
Главной фишкой DuckDuckGo является его ориентированность на защиту пользователя от слежки со стороны рекламодателей и других компаний. Приложение в фоновом режиме удаляет все трекеры с веб-сайтов еще до того, как они загрузятся, отклоняет обмен cookie-файлами между сайтами, а также большую часть рекламных баннеров. Кроме того, благодаря встроенным механизмам защиты та реклама, которая всё же попадется пользователю, не будет релевантной — это значит, что с использованием DuckDuckGo рекламодатели не получат ваш виртуальный профиль.
Еще одна необычная функция браузера касается просмотра видео на YouTube. Встроенный плеер Duck Player отсекает слежку со стороны видеохостинга, благодаря чему «ни одно из видео, которое вы смотрите в Duck Player, не влияет на ваши персональные рекомендации или ваш рекламный профиль YouTube». Эту функцию можно выключить.
Скачать браузер DuckDuckGo для Windows можно по этой ссылке.
Новый приватный браузер DuckDuckGo стал доступен пользователям Windows-ПК. Об этом пишет Tech Crunch.
Согласно источнику, бета-тестирование браузера DuckDuckGo, ориентированного на приватность, теперь открыто и для Windows — ранее приложение уже вышло для macOS, это произошло 9 месяцев назад. Версия для Windows получила весь спектр настроек приватности, которые присутствуют в приложениях для macOS, iOS и Android.
Новые пользователи браузера DuckDuckGo могут импортировать свои закладки и пароли после его загрузки из других браузеров. А вот расширений на данный момент нет, но они появятся в будущем.
Главной фишкой DuckDuckGo является его ориентированность на защиту пользователя от слежки со стороны рекламодателей и других компаний. Приложение в фоновом режиме удаляет все трекеры с веб-сайтов еще до того, как они загрузятся, отклоняет обмен cookie-файлами между сайтами, а также большую часть рекламных баннеров. Кроме того, благодаря встроенным механизмам защиты та реклама, которая всё же попадется пользователю, не будет релевантной — это значит, что с использованием DuckDuckGo рекламодатели не получат ваш виртуальный профиль.
Еще одна необычная функция браузера касается просмотра видео на YouTube. Встроенный плеер Duck Player отсекает слежку со стороны видеохостинга, благодаря чему «ни одно из видео, которое вы смотрите в Duck Player, не влияет на ваши персональные рекомендации или ваш рекламный профиль YouTube». Эту функцию можно выключить.
Скачать браузер DuckDuckGo для Windows можно по этой ссылке.