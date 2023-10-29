Крутейшую GaN-зарядку Baseus на 65 Ватт отдают за копейки на AliExpress

Олег

Baseus


Распродажа 11.11 еще не стартовала, но на AliExpress уже начали появляться классные предложения и скидки. Например, сейчас один из проверенных продавцов предлагает настольный блок питания от Baseus существенно дешевле его обычной цены.

Речь идет о зарядном устройстве Baseus GaN 65W 4-in-1. Это небольшой блок, который предлагает четыре порта: пару USB-С и пару USB-A — такого набора хватит для любых девайсов, старых и свежих.

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Baseus

Максимальная выходная мощность зарядки составляет 65 Ватт. Этого с лихвой хватит для ультрабука, MacBook, любого планшета или смартфона. Можно одновременно заряжать несколько устройств; в этом случае заряд распределяется между ними специальным встроенным чипом.

Купить Baseus GaN 65W 4-in-1 дешевле 2 тысяч рублей можно по этой ссылке. Обычная цена таких зарядных устройств от надежных брендов находится на уровне 3500-4000 рублей, так что предложение отличное. 

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

+4305
Gabriel
Такие зарядки нужно брать от 100вт, лучше 200.
Вчера в 20:06
#
+4305
Gabriel tellurian
Давайте посчитаем . Ноутбук 60-65вт+планшет+телефон+наушники+часы
У меня на работе вот такой стоит
2 часа назад в 21:56
#
+4305
Gabriel tellurian
Да, часов и наушников может быть двое, планшетов тоже.
Можно конечно все на 65 повесить, но быстрой зарядки не будет все это будет заряжаться очень долго.
Дома у меня ещё две такие только 100вт.
Очень удобно.
2 часа назад в 22:01
#
Олег Воронин
+2212
Олег Воронин Gabriel
Обычно GaN 200 Ватт — это просто 2 блока по 100 Ватт в одном корпусе. Для обычного юзера 65 Ватт вполне годится, я с удовольствием пользовался таким около двух лет, пока не купил сотку.
Вчера в 20:27
#
+4305
Gabriel Олег Воронин
Теперь будет сотка пару лет, пока не купите 200)
А могли бы взять 200 сразу.)
2 часа назад в 22:03
#
Олег Воронин
+2212
Олег Воронин Gabriel
У меня есть и 65, и 100 и 200. Именно поэтому я понимаю, что 100 и 200 пригодятся далеко не всем.
час назад в 22:26
#
+4305
Gabriel Олег Воронин
Чтобы понять что всем не угодишь не нужно столько зарядок.
Купить на перспективу всегда лучше чем взять в притык.
Количество устройств дома растёт не зависимо от наших желаний , особенно если ты живешь не один.
Муж , жена и ребёнок вот уже минимум 5 устройств.
час назад в 23:11
#
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