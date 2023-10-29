Крутейшую GaN-зарядку Baseus на 65 Ватт отдают за копейки на AliExpress

Распродажа 11.11 еще не стартовала, но на AliExpress уже начали появляться классные предложения и скидки. Например, сейчас один из проверенных продавцов предлагает настольный блок питания от Baseus существенно дешевле его обычной цены.
Речь идет о зарядном устройстве Baseus GaN 65W 4-in-1. Это небольшой блок, который предлагает четыре порта: пару USB-С и пару USB-A — такого набора хватит для любых девайсов, старых и свежих.
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Максимальная выходная мощность зарядки составляет 65 Ватт. Этого с лихвой хватит для ультрабука, MacBook, любого планшета или смартфона. Можно одновременно заряжать несколько устройств; в этом случае заряд распределяется между ними специальным встроенным чипом.
Купить Baseus GaN 65W 4-in-1 дешевле 2 тысяч рублей можно по этой ссылке. Обычная цена таких зарядных устройств от надежных брендов находится на уровне 3500-4000 рублей, так что предложение отличное.
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ИНН: 7703380158
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158