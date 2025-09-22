Крутой фотограф сходил в горы с iPhone 17 Pro. Просто посмотрите на результат

Блогер и фотограф Остин Манн протестровал камеры свежего iPhone 17 Pro. Для этого он с друзьями отправился в Доломитовые Альпы — это горный массов в северо-восточной части Италии. В результате получились очень классные фотки, оцените сами:
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com