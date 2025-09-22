Крутой фотограф сходил в горы с iPhone 17 Pro. Просто посмотрите на результат

Олег

Скриншот из видео Остина Манна


Блогер и фотограф Остин Манн протестровал камеры свежего iPhone 17 Pro. Для этого он с друзьями отправился в Доломитовые Альпы — это горный массов в северо-восточной части Италии. В результате получились очень классные фотки, оцените сами:

Снято на iPhone 17 Pro с объективом 24 мм (1x) в режиме «Панорама». Рифуджио Франц Костнер аль Валлон
Фото: austinmann.com

Снято на iPhone 17 Pro с объективом 100 мм (4x) и разрешением 48 мегапикселей. Стиль фотографии: естественный
Фото: austinmann.com

Снято на iPhone 17 Pro с объективом 100 мм (4x) и разрешением 48
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com

Зум 8х. Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com

Зум 8х. Фото: austinmann.com
Зум 8х. Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com

Фото: austinmann.com
Фото: austinmann.com
austinmann.com
Комментарии

Anatoly076
+361
Anatoly076
Ну чувак и «упустил» своё счастье. С такими фотками, только в соц сетке опубликоваться и на этом все. Все горные пейзажи — ПЛОСКИЕ! Разве горы могут быть плоскими? Лучше бы взял с собой полнокадровый аппарат, да фотки сделал бы «отвал башки»! И напечатал бы их размером с пятиэтажку. А вот этот шлак теперь может в телегу на аву поставить, в соц сетку запилить, чтобы на 7 дюймовом дисплее посмотреть 🤣🤣🤣
Сегодня в 16:13
#
+1070
iron-i
Такая шляпа)
Сегодня в 16:24
#
+235
acinatnas
Теперь все профессиональные фотографы снимают на телефон ?
2 часа назад в 18:36
#