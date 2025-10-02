Крымчанин получил реальный срок за злые комментарии в Telegram

Ростовский суд признал виновным жителя Севастополя по делу о призывах к экстремистским действиям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, 49-летний крымчанин под псевдонимом писал в Telegram-чатах комментарии агрессивного содержания — призывал к убийству руководителей страны и сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в его сообщениях признаков побуждения к террористическим и экстремистским действиям.

В итоге суд Ростова-на-Дону признал его виновным и назначил 3 года колонии. Приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать. 

