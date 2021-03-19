Интернет всегда предоставлял множество способов скрыть свою личность от публики. Во времена популярности форумов и ICQ выдать себя за другого человека было довольно просто, так как общение ограничивалось текстом. Сегодня большинство блогеров вещают в формате видео — но это не значит, что зрители видят то, что есть на самом деле. Причём не имеет значения, смотрите ли Вы заранее подготовленный ролик или стрим в реальном времени. Мы собрали несколько примеров того, как человек может выдать себя за другого и ввести в заблуждение огромную аудиторию.
Первый персонаж — популярная в 2019 году видеоблогерша, называвшая себя «Ваше Высочество Цяо Било». Зрители, регулярно присутствовавшие на её прямых трансляциях, наблюдали на экране молодую соблазнительную девушку. Её голос описывали как «нежный и исцеляющий», а её саму прямо во время эфира называли «милой богиней». До первого сбоя системы, при котором впервые отключился фильтр лица — и пользователи увидели полноватую женщину средних лет. Сама стримерша заметила сбой только когда от VIP-зала начали массово отписываться зрители. Подписчики и раньше знали, что она включает маску, но не подозревали, что разница настолько велика, а потому долгое время слали ей донаты, иногда достигавшие $15000.
Второй пример — блогер из Японии с ником Himeni. На него подписаны около 120 тысяч человек. Этот человек не ставил своей целью обмануть публику, скорее наоборот — его видео демонстрируют, на что способен умелый макияж. Ранее Himeni носил небольшую бороду и усы, однако для создания видеороликов он избавился от растительности на лице. Кроме того, он наносит ухаживающий крем и средства для мейк-ап. Цвет и текстура лица сглаживается — и перед зрителями предстает человек, в котором очень сложно узнать мужчину. Его может выдать разве что низкий голос.
И, наконец, разоблачение, произошедшее несколько дней назад. Г-н Сойя, пятидесятилетний японец, долгое время вел популярный Twitter-аккаунт, выдавая себя за девушку, которая интересуется мотоциклами. На очередную фотографию попало отражение лица мужчины, из-за чего подписчики заподозрили неладное и попросили телеканал Nippon TV проверить «блогершу». Оказалось, что мужчина успешно выдавал себя за молодую японскую девушку с помощью приложения FaceApp. Он утверждает, что процесс перевоплощения не так уж прост — для того, чтобы фотографии получались натуральными, г-н Сойя тщательно подбирал и устанавливал освещение, а также использовал парик, при этом фильтры FaceApp позволяли обходиться без макияжа.
Мужчина признался, что делал всё это, так как хотел почувствовать себя звездой, но понимал, что у молодой девушки намного больше шансов прославиться, чем у «пожилого дяди». В отличие от первого примера из нашего списка, аккаунт мужчины не закрылся после разоблачения, и г-н Сойя продолжает публиковать в нём свои фото в женском образе. Он призвал подписчиков «наслаждаться этим превращением, раз уж все о нём узнали».
Из-за всплеска интереса к deepfake-копиям знаменитых людей, ранее Twitter запретил использовать «дипфейки» на платформе. Однако технология Deepfake не создала, а всего лишь упростила процесс сокрытия своей личности или изменения внешности. Благодаря ИИ, создавать реалистичные цифровые копии стало намного проще и быстрее, однако, при желании, можно стать «другим человеком» и своими силами — важно помнить об этом, когда следишь за знаменитостью на экране.
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