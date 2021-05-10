Пользователи смартфонов Xiaomi начали получать большое обновление оболочки MIUI под номером 12 достаточно давно. Многие из тех, кто уже обновился, массово жалуются на баги, глюки и недоработки в новой ОС. Об этом сообщает ресурс Gizchina со ссылками на комментарии владельцев смартфонов.
У MIUI 12 обнаружилось множество проблем. Например, пользователи сталкиваются с периодическими перезагрузками своих девайсов — этот баг преследует владельцев Poco M3, Redmi Note 9S и 9 Pro. Аномально высокий расход заряда аккумулятора и странное поведение звуковых уведомлений отмечают пользователи Redmi Note 8. Среди менее критичных проблем: смартфоны рандомно показывают черный экран во время воспроизведения видео; «шторка уведомлений» иногда не содержит размытия фона, из-за чего иконки «Центра Управления» выглядят некорректно и плохо просматриваются; уведомления от приложений приходят повторно или даже в третий раз после того, как уже были просмотрены; иногда наблюдается мерцание экрана после разблокировки смартфона; анимации иконок и окон иногда сбиваются и девайс ведет себя некорректно.
Это далеко не весь список проблем MIUI 12. Однако фанатов Xiaomi даже больше огорчает тот факт, что компания всё еще не исправила эти ошибки, хотя прекрасно знает о их существовании. На официальном сайте Xiaomi даже ведется журнал обнаруженных ошибок и их исправления — на данный момент подавляющее большинство строк в этом баг-трекере имеет статус «Сообщается».
Xiaomi довольно часто называют «китайской Apple», имея в виду, что продукция этого бренда имеет высокое качество и поддержку, подобно Apple, только стоит дешевле. Однако описанная ситуация с крупным обновлением системы показывает, что компании еще есть, куда расти. Обновления iOS, iPadOS и macOS порой тоже не лишены проблем. Однако Apple не позволяет себе выпускать апдейты с таким внушительным количеством багов, а любые критические ошибки очень быстро исправляет.
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Источник:
https://www.gizchina.com/2021/05/09/users-complain-about-bugs-in-miui-12-which-xiaomi-is-in-no-hurry-to-fix/
Mi 9 Lite.
В конце концов, проблемы в обновлениях встречались и встречаются не только у Xiaomi. У Apple тоже косяков хватало/ет. Вопрос только как скоро починят.