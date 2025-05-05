«Авито» расскажет школьникам, кто создает технологии защиты в интернете





«Авито» запускает первый собственный тренажер в проекте «Урок цифры»: «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Организаторы проекта — АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ. В уроке от «Авито» дети узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты. Школьники научатся безопасно общаться, совершать покупки, а также помогать людям и фондам в интернете. Виртуальные баллы, которые ребята заработают в ходе прохождения тренажера, позднее будут конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает «Авито». «Авито» запускает первый собственный тренажер в проекте «Урок цифры»: «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Организаторы проекта — АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ. В уроке от «Авито» дети узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты. Школьники научатся безопасно общаться, совершать покупки, а также помогать людям и фондам в интернете. Виртуальные баллы, которые ребята заработают в ходе прохождения тренажера, позднее будут конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает «Авито». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие „Урока цифры“ не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство. Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики», — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

«Новый сезон „Урока цифры“, подготовленный совместно с компанией „Авито“, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — рассказывает Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

В поддержку первого собственного сезона в «Уроке цифры» «Авито» запускает конкурс. Среди тех, кто получит оценку «5+» за прохождение тренажера, будут разыграны гаджеты и билеты на концерты Егора Крида.В уроке от «Авито» школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера.По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно. Оказывается, что у классного руководителя ребят есть одноклассник — сотрудник команды антифрода «Авито». Он рассказывает ребятам о том, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете и о том, кто и как работает над технологиями защиты пользователей в интернете.Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп, каждая из которых попробует себя в одной из ролей внутри антифрод-команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера. Школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений. Ученики с 5 по 9 класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники (10-11 класс) углубятся в основы машинного обучения, попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.В ходе урока школьники узнают, как работают современные антифрод-системы и технологии машинного обучения, защищающие пользователей на онлайн-платформах. Одновременно они получат важные навыки личной безопасности в интернете, научатся настраивать инструменты защиты внутри профиля, распознавать признаки манипуляций и противостоять им.За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии «Авито» конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям: в фонд помощи бездомным животным «Рэй», фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Обнаженные сердца» или на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».