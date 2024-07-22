Кто стоит за Hamster Kombat. Раскрыта личность создателя популярной тапалки

Несмотря на бешенную популярность игры-тапалки Hamster Kombat, которая завирусилась в мессенджере Telegram в последние месяцы, никто до сих пор не знает, кто стоит за «хомяками». Однако сегодня в сети появилась информация о владельце.
Telegram-канал «Бэкдор» опубликовал документы о регистрации товарного знака Hamster Kombat в Роспатенте. Заявителем выступил бизнесмен Эдуард Гуринович. Источник отмечает, что ранее бизнесмен запускал сервис по продажам автомобилей CarPrice и разрабатывал русский аналог TikTok под названием «Ямолодец».
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Однако основной акцент «Бэкдор» делает на то, что в патенте «вообще не идёт речи о выплатах и других финансовых услугах». Вполне вероятно, что Гуринович на самом деле не имеет никакого отношения к популярной тапалке с хомяками. Бизнесмен мог просто вовремя оформить документы, которые в будущем сможет успешно монетизировать.