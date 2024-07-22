Кто стоит за Hamster Kombat. Раскрыта личность создателя популярной тапалки

Фархад
HK

Несмотря на бешенную популярность игры-тапалки Hamster Kombat, которая завирусилась в мессенджере Telegram в последние месяцы, никто до сих пор не знает, кто стоит за «хомяками». Однако сегодня в сети появилась информация о владельце.

Telegram-канал «Бэкдор» опубликовал документы о регистрации товарного знака Hamster Kombat в Роспатенте. Заявителем выступил бизнесмен Эдуард Гуринович. Источник отмечает, что ранее бизнесмен запускал сервис по продажам автомобилей CarPrice и разрабатывал русский аналог TikTok под названием «Ямолодец».


Бэкдор
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Однако основной акцент «Бэкдор» делает на то, что в патенте «вообще не идёт речи о выплатах и других финансовых услугах». Вполне вероятно, что Гуринович на самом деле не имеет никакого отношения к популярной тапалке с хомяками. Бизнесмен мог просто вовремя оформить документы, которые в будущем сможет успешно монетизировать.
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Источник:
Бэкдор
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Комментарии

Dmitriy
+1062
Dmitriy
Шо денег не дадут? Цирк окончен?
Вчера в 18:28
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+166
horizon
А не понимаю смысл этой игры, это что то типа "Территория Фермеров" в ОО конца нулевых. Ладно я в WOT BLitZ играю, там хоть смысл есть, а в этой?
Вчера в 18:49
#
Юра из МУРа
+246
Юра из МУРа horizon
Смысл в том, чтобы как можно больше людей оболванилось(
2 часа назад в 23:46
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