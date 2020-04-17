15 марта малоизвестный инсайдер Джон Прозер написал в своем Твиттере: «Возможно, это будет самый странный момент в истории… но на этой неделе Apple представит свои новые продукты». Три дня спустя появились новые iPad Pro и MacBook Air. 31 марта он рассказал, что iPhone 9 или SE появится 15 апреля. Он был единственным человеком в соцсетях, кто точно предсказал дату запуска нового смартфона.
Итак, если ранее мы ничего не слышали об имени Джон Прозер в мире слухов вокруг Apple, то теперь о нём знают все. Сайт MacWorld взял интервью у инсайдера, а мы выбрали из него все самое важное.
Деятельность Прозера не заключается на многочисленных утечек из мира Apple в Твиттере, он также ведет свой YouTube-канал под названием Front Page Tech, на котором более 200 000 подписчиков. После успеха с точными прогнозами по поводу запуску новых яблочных продуктов, мнение Джона используют Марк Гурман, Минг Чи Куо и Бен Гескин.
Итак, если ранее мы ничего не слышали об имени Джон Прозер в мире слухов вокруг Apple, то теперь о нём знают все. Сайт MacWorld взял интервью у инсайдера, а мы выбрали из него все самое важное.
Деятельность Прозера не заключается на многочисленных утечек из мира Apple в Твиттере, он также ведет свой YouTube-канал под названием Front Page Tech, на котором более 200 000 подписчиков. После успеха с точными прогнозами по поводу запуску новых яблочных продуктов, мнение Джона используют Марк Гурман, Минг Чи Куо и Бен Гескин.
«Весь прошлый год я работал над авторитетом, стараясь стереть грань между забавным шоу и серьезной журналистикой. Я сейчас довольно много времени уделяю проработке сценария каждого эпизода своего шоу. На кону моё имя, а это моя репутация, и каждый раз, когда я что-то говорю, на весах восемь лет моей карьеры», — рассказал Джон Прозер.
Прозер довольно неожиданно стал неофициальным авторитетом в области слухов и утечек вокруг одной из самых популярных технологических компаний в истории. Правильные слухи могут распространяться «как лесной пожар», перепрыгивая по страницам авторитетных изданий, таких как MacRumors и New York Times. Джон очень хорошо понимает, как работает эта волна.
Его аудитория растет после того, как он точно предсказал все самые важные события этого года, включая закрытие розничных магазинов Apple Store, отмену мартовского мероприятия с запуском iPhone SE, а также цены на Samsung Galaxy S20. Несмотря на это, он старается сохранять юмористический формат в своем шоу.
Я уверен в своей информацииПосле серии точных прогнозов твиты Прозера набирают «большой вес». Публикуя информацию он берет на себя определенную долю риска, поскольку Apple в прошлом году предпринимала серьезные действия по устранению некоторых сайтов со слухами. Например, это привело к закрытию довольно популярного издания ThikSecret.
О своих источниках Прозер рассказал, что никогда не платит им за информацию и даже не ищет их. Несмотря на это, он делает все, чтобы сохранить их личности в тайне. Перед публикацией прототипа C68, который больше известен как новый прототип беспроводной зарядки AirPower, он хотел максимально убедиться, что изображение нельзя будет связать с источником, поэтому ему пришлось пожертвовать качеством изображения.
Джон рассказал, что он очень избирателен в отношении информации, которой планирует поделиться. «В одном коротеньком твите может быть заложено несколько дней исследований и бесед с различными источниками информации. Он никогда не опубликует слухи или утечки, которые не будут подтверждены дополнительно», — поясняет Прозер. По его словам, защита личных данных и рабочих мест — это его первоочередная задача, а не клики и просмотры.
Прозер сообщил, что у него прямо сейчас есть несколько чертежей будущих продуктов, а еще он не думает, что слухи о виджетах в iOS 14 подтвердятся. «У меня есть несколько крутых утечек, но их еще нужно подтвердить», — сказал он.
«Я соревнуюсь в своем деле с другими людьми. Будет круто, если я достигну уровня Марка Гурмана, когда все ежегодно будут ждать мои утечки. Всё, что у меня есть сейчас — это мои источники, в которых я уверен и мне хочется повеселиться», — говорит Джон.
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Предполагаю, что таки (вне)штатный PR-менеджер Apple...
И давно пора понять, что все утечки делаются целенаправленно — для привлечения внимания, для цитируемости (чем грешат ваши коллеги из других изданий с брендами Xûaomё и ilA Експресс).
Каждая новость с макетами будущих изделий раз за разом выстраивают цепочку от полной утопии до вполне годного и в итоге настоящего прототипа удерживая внимание постоянных покупателей.
И вот появляются предсказатели которые прямо точно выдают что как и когда, будет или не будет.
Что в итоге приводит к принятию решения потенциальными покупателями, а по так сказать «индексу одобрения новинки» Apple уже прогнозирует тираж и выручку.