«Весь прошлый год я работал над авторитетом, стараясь стереть грань между забавным шоу и серьезной журналистикой. Я сейчас довольно много времени уделяю проработке сценария каждого эпизода своего шоу. На кону моё имя, а это моя репутация, и каждый раз, когда я что-то говорю, на весах восемь лет моей карьеры», — рассказал Джон Прозер.