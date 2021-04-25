iMac


После презентации Apple, прошедшей 20 апреля 2021 года, некоторые пользователи сети остались недовольны тем, что новый iMac с процессором Silicon M1 не будет доступен в черном цвете. Компания dbrand решила это исправить и представила свой вариант апгрейда.

Обновленный iMac доступен покупателю в семи разных цветах, а также в серебристом корпусе. Однако комплект наклеек от dbrand позволит любой из этих компьютеров превратить в черный — полностью или частично. На выбор доступны три лота: наклейка для нижней пластиковой планки на лицевой стороне iMac, наклейка для белой рамки экрана, а также для всего корпуса сзади и на торцах. Все они выполнены в черном матовом цвете и позволяют сделать из цветного iMac солидный черный. Наклейки можно приобрести и по отдельности — например, чтобы задекорировать только лицевую сторону компьютера, а корпус оставить цветным. 

iMac

iMac

Черный квадрат

Правда, есть один нюанс. Если наклейки для рамки и для нижней передней панели стоят $50 и $60 соответственно, то стоимость перетяжки задней части корпуса составляет $500. В результате, чтобы получить полностью черный компьютер, потребуется доплатить за наклейки $610, или около 45 тысяч рублей. Сам iMac 2021 стартует от $1,299 или 129 990 рублей. Причём, отдав такие деньги за наклейки, никто не гарантирует вам идеального внешнего вида — всё будет зависеть от того, насколько хорошо и ровно вы сами обклеите ими свой iMac. Похоже, такой вариант не настолько привлекателен, как могло показаться в самом начале.

iMac 2021 года получили кардинально новый дизайн: теперь это плоский, тонкий девайс, толщина корпуса которого составляет всего 11,5 мм. Компьютер работает под управлением процессора Apple Silicon M1 и может иметь максимум 8Гб оперативной памяти, что вызвало поток критики со стороны блогеров. Спорным оказался и дизайн — Apple ругают за белые рамки, внешний блок питания и отсутствие «яблочка» на передней панели iMac. Вместе с компьютером обновилась и фирменная периферия от Apple — при этом Magic Mouse сохранила свой главный недостаток



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