Кто возглавит Apple после ухода Тима Кука?

Bloomberg назвал главного претендента на должность нового гендиректора компании.
Поскольку при Куке Apple серьезно нарастила объемы продаж, сейчас компании нужен человек, который поведет компанию по пути технологического развития. Тернус харизматичен, пользуется уважением среди коллег и наделен большими полномочиями, чем кто-либо. Кроме того, сейчас ему 50 лет, как и Тиму Куку, когда он занял должность гендиректора. Другие претенденты значительно старше и сами вскоре могут уйти в отставку.
Когда именно произойдет смена должности Гурман не уточняет. Скорее всего после перестановок Кук займет должность председателя совета директоров.