Куда применить старый смартфон, который стыдно подарить и жалко выбросить

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Все мы периодически обновляем свои смартфоны на более свежие модели, а старые зачастую дарим членам семьи или продаем на вторичном рынке. Однако бывают слишком старые или побитые жизнью гаджеты, которые дорого не продашь, но и дарить их кому-то не очень презентабельно. 

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Такой смартфон можно приспособить как пульт управления для телевизора или бытовой техники. Если речь идет о старом Xiaomi или Redmi со встроенным ИК-портом, то просто создайте сценарии для своего кондиционера, телевизора или проектора и используйте его как универсальный пульт. 

Если же встроенного ИК-порта нет, то не беда — достаточно Wi-Fi-соединения. Такое устройство может стать пультом для Smart TV с помощью одного из приложений для управления телевизорами. Таких утилит для iOS и Android много (например, Universal TV Remote или любое другое), и большинство из них бесплатные. 

Фото: MUO

Преимущество такого смартфона-пульта перед обычным — возможность использовать клавиатуру для набора текста. Кроме того, найти один из двух пультов в нужный момент гораздо проще, чем когда он единственный. 

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Комментарии

kardigan
+3911
kardigan
Такой лучше всего продать-может быть кто нибудь будет использовать в качестве пульта😀
Сегодня в 16:26
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