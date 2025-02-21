Куда применить старый смартфон, который стыдно подарить и жалко выбросить

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Все мы периодически обновляем свои смартфоны на более свежие модели, а старые зачастую дарим членам семьи или продаем на вторичном рынке. Однако бывают слишком старые или побитые жизнью гаджеты, которые дорого не продашь, но и дарить их кому-то не очень презентабельно.
Если же встроенного ИК-порта нет, то не беда — достаточно Wi-Fi-соединения. Такое устройство может стать пультом для Smart TV с помощью одного из приложений для управления телевизорами. Таких утилит для iOS и Android много (например, Universal TV Remote или любое другое), и большинство из них бесплатные.
Преимущество такого смартфона-пульта перед обычным — возможность использовать клавиатуру для набора текста. Кроме того, найти один из двух пультов в нужный момент гораздо проще, чем когда он единственный.
Все мы периодически обновляем свои смартфоны на более свежие модели, а старые зачастую дарим членам семьи или продаем на вторичном рынке. Однако бывают слишком старые или побитые жизнью гаджеты, которые дорого не продашь, но и дарить их кому-то не очень презентабельно.
Если же встроенного ИК-порта нет, то не беда — достаточно Wi-Fi-соединения. Такое устройство может стать пультом для Smart TV с помощью одного из приложений для управления телевизорами. Таких утилит для iOS и Android много (например, Universal TV Remote или любое другое), и большинство из них бесплатные.
Преимущество такого смартфона-пульта перед обычным — возможность использовать клавиатуру для набора текста. Кроме того, найти один из двух пультов в нужный момент гораздо проще, чем когда он единственный.