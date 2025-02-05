Куда пропало управление музыкой в One UI 7? Samsung его спрятала, ищем вместе

Долгие годы интерфейс Android-смартфонов придерживался филосифии «единой шторки»: смахнув пальцем от верхней кромки дисплея, можно было увидеть и кнопки управления, и список входящих уведомлений. Так было и в One UI на смартфонах Samsung Galaxy. Пока не вышла версия 7.0.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если вы привыкли управлять музыкой с помощью компактного виджета в верхней общей «шторке», то после обновления на «семерку» больше не найдете его там. Дело в том, что Samsung, подобно Apple, разделила эту панель на две части: смахивание вниз с левой стороны экрана откроет панель с уведомлениями, а аналогичный жест от правой половины верхнего края дисплея покажет вам центр управления и музыкальный виджет.К этому определенно придется привыкнуть, но в iOS и iPadOS подобная разделенная система существует уже более семи лет и отлично себя зарекомендовала.