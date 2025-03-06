Куда столько мощности? Появились первые результаты тестов нового iPad Air на M3

Фархад

Air

Пока все ждут результатов тестов самого мощного Mac Studio с чипом M3 Ultra и 512 ГБ ОЗУ, в сети появились первые цифры бенчмарков нового iPad Air.

Согласно Geekbench 6, новый iPad Air с чипом M3 оказался на ~20% быстрее чипа M2. Девайс набрал 11 605 баллов в многоядерном тесте, в то время как прошлогодняя модель выдавала в среднем 9817 баллов. В одноядерном тесте iPad Air на M3 набрал 3016 баллов, что почти идентично результатам iPad Air на M2. Также тест подтвердил наличие 8 ГБ оперативной памяти.

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Остаётся не до конца понятным, зачем iPad Air столько мощности, если Apple даже не предлагает сценариев её использования, а порты ААА-игр вообще неиграбельны из-за плохой оптимизации. Возможно, компания нас к чему-то готовит, и представит грандиозное обновление iPadOS на WWDC 2025.
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Источник:
MacRumors
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