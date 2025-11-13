Кук негодует: iPhone 16e провалился и его могут отменить вслед за iPhone Air







Китайский инсайдер под ником Fixed Focus Digital поделился информацией о продажах самого доступного смартфона Apple. По его словам, iPhone 16e продаётся так же плохо, как и iPhone Air.

Согласно источникам, на которые ссылается Fixed Focus Digital, попытка Apple создать популярный и недорогой iPhone провалилась. Но при этом iPhone 16e и iPhone Air получат как минимум ещё одно поколение. Дебют iPhone 17e ожидается весной 2026 года, а iPhone Air — весной 2027. При этом спрос на базовые модели iPhone 17 продолжает расти, а заказы на производство увеличиваются.Напомним, iPhone 16e вышел в феврале. Девайс предлагает чип A18, OLED-дисплей, модем C1, камеру на 48 Мп и порт USB-C за $599. Сама Apple не раскрывает данные о продажах отдельных моделей iPhone, поэтому выявить популярность конкретного девайса было довольно сложно.До сих пор о его продажах сообщалось мало.Ожидается, что iPhone 17e получит чип A19 и экран с вырезом Dynamic Island вместо чёлки. Если и это поколение провалится, то Apple, скорее всего, кардинально пересмотрит выпуск бюджетных смартфонов.