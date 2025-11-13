Top.Mail.Ru

Кук негодует: iPhone 16e провалился и его могут отменить вслед за iPhone Air

Фархад

16e

Китайский инсайдер под ником Fixed Focus Digital поделился информацией о продажах самого доступного смартфона Apple. По его словам, iPhone 16e продаётся так же плохо, как и iPhone Air.

Согласно источникам, на которые ссылается Fixed Focus Digital, попытка Apple создать популярный и недорогой iPhone провалилась. Но при этом iPhone 16e и iPhone Air получат как минимум ещё одно поколение. Дебют iPhone 17e ожидается весной 2026 года, а iPhone Air — весной 2027. При этом спрос на базовые модели iPhone 17 продолжает расти, а заказы на производство увеличиваются.

Напомним, iPhone 16e вышел в феврале. Девайс предлагает чип A18, OLED-дисплей, модем C1, камеру на 48 Мп и порт USB-C за $599. Сама Apple не раскрывает данные о продажах отдельных моделей iPhone, поэтому выявить популярность конкретного девайса было довольно сложно.До сих пор о его продажах сообщалось мало.

Ожидается, что iPhone 17e получит чип A19 и экран с вырезом Dynamic Island вместо чёлки. Если и это поколение провалится, то Apple, скорее всего, кардинально пересмотрит выпуск бюджетных смартфонов.
3
Комментарии

+288
paradox
Цены очень высокие на эти модели. Как вывод проще добавить и взять модель классам выше.
Сегодня в 19:10
#
tellurian
+2702
tellurian paradox
Однозначно. Все упирается в цену.
Не знаю, кто и почему решил ставить такие цены. Не верю, что никто не мог сказать про это внутри компании. Видно уверенность в силу бренда перевесила здравый смысл.
По сути, 16е и эйр кастрированные аппараты по завышенной цене.
Вместо Эйра лучше взять про или простой.
Вместо 16е можно взять 15 или 16.

Меня много минусили тут, но рынок показал верность моих слов.
Сегодня в 19:26
#
+167
Gabriel
Вообще не стоило отходить Эппл от своих столпов
В плане цветов черный, белый, серый( все богатство оттенков) , синий темных тонов.
Остальная красота и выбор цветов в виде чехлов.
Тоже самое размерность iPhone , iPhone plus, pro ,pro max, pro max ultra.
Ну там раскладушку чтоб как у всех скажем fold pro.
Куда они полезли? Зачем?
Сформировалась покупательская аудитория которая ждет то к чему привыкла и не хочет революций в отличие от блогеров которым скучно.
2 часа назад в 21:35
#