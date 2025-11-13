Кук негодует: iPhone 16e провалился и его могут отменить вслед за iPhone Air

Китайский инсайдер под ником Fixed Focus Digital поделился информацией о продажах самого доступного смартфона Apple. По его словам, iPhone 16e продаётся так же плохо, как и iPhone Air.
Напомним, iPhone 16e вышел в феврале. Девайс предлагает чип A18, OLED-дисплей, модем C1, камеру на 48 Мп и порт USB-C за $599. Сама Apple не раскрывает данные о продажах отдельных моделей iPhone, поэтому выявить популярность конкретного девайса было довольно сложно.До сих пор о его продажах сообщалось мало.
Ожидается, что iPhone 17e получит чип A19 и экран с вырезом Dynamic Island вместо чёлки. Если и это поколение провалится, то Apple, скорее всего, кардинально пересмотрит выпуск бюджетных смартфонов.