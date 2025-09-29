Кук в шоке: Samsung официально подтвердила выход iPhone Fold в следующем году

Президент Samsung Display Ли Чонг официально подтвердил планы по производству складных дисплеев для смартфонов «одной крупной американской компании», которой, по всеобщему мнению, является Apple.
По данным южнокорейских медиа, на прошлой неделе Чонг сообщил журналистам, что компания ускоряет подготовку к массовому производству OLED-дисплеев для складных смартфонов, которые будут поставляться «клиенту из США». Он отказался отвечать на вопросы о том, как это связано с Apple, но мы-то прекрасно понимаем, о каком партнёре идёт речь. Сегодня на рынке не так много «американских производителей смартфонов», а крупный — всего один. К тому же, Samsung Display уже несколько лет поставляет экраны почти для всех гаджетов Apple.