Кука назвали «местным рэпером», после его похода в бар. Что он сделал? [ВИДЕО]

Поведение гендиректора Apple сильно удивило очевидца.
Один из пользователей X сказал, что Кук выглядел весьма растерянным, перед тем, как сел за стол и начал есть.
«Состояние Кука оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов, но люди проходили мимо него, как будто он был местным рэпером».
Другие же считают, что Кука не смутило отсутствие должного внимания. Вероятно, это был его первый за очень долгое время поход, когда он очутился среди простых людей, что оказалось непривычным для него.
После троица отправилась следить за результатами «Супербоула». Также гендиректор Apple успел навестить сотрудников Apple в торговом центре Lakeside.
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