Кука назвали «местным рэпером», после его похода в бар. Что он сделал? [ВИДЕО]





Поведение гендиректора Apple сильно удивило очевидца. Поведение гендиректора Apple сильно удивило очевидца. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Состояние Кука оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов, но люди проходили мимо него, как будто он был местным рэпером».

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В сети завирусилось видео, на котором Тим Кук, генеральный директор Apple, заглянул перекусить в бар Domilise’s Po-boys & Bar в Новом Орлеане. В компании с коллегой Эдди Кью и футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим, миллиардер прошелся по залу, где буквально остался никем не замеченным.Один из пользователей X сказал, что Кук выглядел весьма растерянным, перед тем, как сел за стол и начал есть.Другие же считают, что Кука не смутило отсутствие должного внимания. Вероятно, это был его первый за очень долгое время поход, когда он очутился среди простых людей, что оказалось непривычным для него.После троица отправилась следить за результатами «Супербоула». Также гендиректор Apple успел навестить сотрудников Apple в торговом центре Lakeside.