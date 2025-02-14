Кука назвали «местным рэпером», после его похода в бар. Что он сделал? [ВИДЕО]

Артем
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Поведение гендиректора Apple сильно удивило очевидца.

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В сети завирусилось видео, на котором Тим Кук, генеральный директор Apple, заглянул перекусить в бар Domilise’s Po-boys & Bar в Новом Орлеане. В компании с коллегой Эдди Кью и футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим, миллиардер прошелся по залу, где буквально остался никем не замеченным. 



Один из пользователей X сказал, что Кук выглядел весьма растерянным, перед тем, как сел за стол и начал есть. 

«Состояние Кука оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов, но люди проходили мимо него, как будто он был местным рэпером».

Другие же считают, что Кука не смутило отсутствие должного внимания. Вероятно, это был его первый за очень долгое время поход, когда он очутился среди простых людей, что оказалось непривычным для него.

После троица отправилась следить за результатами «Супербоула». Также гендиректор Apple успел навестить сотрудников Apple в торговом центре Lakeside.
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Источник:
X
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Комментарии

kardigan
+3901
kardigan
Заголовок конечно …😂
Сегодня в 13:35
#
+184
horizon
Умеют в iguides заголовки делать🤣🤣🤣
Сегодня в 14:22
#
+76
Astronavt
Интересно, баг с открытием видео когда нибудь починят? 🤔 или уже ху@ забили на на него 😂
Сегодня в 14:23
#
Yuri Konst
+29
Yuri Konst
Никого он там не припёр, надеюсь?
Сегодня в 15:03
#
+164
Nikodimus73
Постанова, 146%
Сегодня в 16:05
#

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