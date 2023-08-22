Культовая Half-Life 2 получит ремастер с улучшенной графикой и трассировкой лучей

NVIDIA представила проект Half-Life 2 RTX — ремастер классического шутера для ПК с современной графикой, поддержкой всех технологий GeForce RTX и трассировкой лучей.Над проектом работает команда моддеров, активные члены комьюнити Half-Life и инженеры NVIDIA. Неудивительно, что в ремастере используются дополнительные технологии NVIDIA, такие как масштабирование DLSS 3, защита от задержек Reflex и ускорение графического процессора RTX IO.К сожалению, даты релиза пока нет. Пока энтузиасты просто использовали громкий тайтл для демонстрации технологии DLSS 3.5.