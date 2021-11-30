



Энтузиасты возобновили выпуск сборок кастомной прошивки Paranoid Android. Она была одной из самых популярных в те времена, когда было принято перепрошивать смартфоны, чтобы они нормально работали, и у неё наверняка до сих пор есть свои фанаты.



Команда разработчиков Paranoid Android анонсировала выпуск тестовых альфа-релизов прошивки на базе Android 12. Кодовое название прошивки — Paranoid Android Sapphire. В прошлом году разработчики начали называть каждое крупное обновление Paranoid Android в честь какого-нибудь минерала (в случае со сборками на базе Android 11 — Quartz).



В настоящее время сборка Paranoid Android Sapphire доступна всего для одной модели — OnePlus 8 Pro. В скором времени в список совместимых смартфонов будут добавлены OnePlus 5T/7T, OnePlus 9R/Pro, OnePlus 8T, Poco M2 Pro, Redmi Note 7 Pro, Poco F3/X3 и ещё несколько устройств.



Вряд ли Paranoid Android вернёт былую популярность, ведь сейчас и чистый Android вполне хорош, и производители смартфонов научились адаптировать операционную систему для своих устройство на достаточно хорошем уровне (за исключением разве что мелких подвальных компаний, которые штампуют подделки и дешёвые аппараты).



Как и прежде, для установки Paranoid Android требуются навыки перепрошивки смартфонов и понимание, что такое кастомное рекавери и разблокировка загрузчика. Ссылки на скачивание размещаются в телеграм-канале проекта.







