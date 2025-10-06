Культовая серия Samsung Galaxy S получила обновление One UI 8. Но есть и плохая новость

Фархад

S22

Южнокорейский бренд Samsung наконец-то порадовал владельцев смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra крупным обновлением One UI 8 на базе Android 16.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновление уже доступно в Турции, Индии, Европе и ряде других регионов. Его размер составляет ~3,1 ГБ. Прошивка также включает в себя патч безопасности от 1 сентября 2025 года. Скачать её можно в меню «Настройки» > «Обновление ПО».

Примечательно, что устройствам серии Galaxy S22 было обещано четыре крупных обновления Android. Поскольку они изначально вышли на Android 12, это обновление станет последним для них. И в этом плохая новость.

Скорее всего, семейство Galaxy S22 ещё будет получать патчи безопасности в течение пары лет, но на этом поддержка устройств заканчивается.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Эту функцию One UI 8.5 захотят буквально все владельцы iPhone и iPad
⚡️ One UI 8 уже доступна для этих смартфонов Samsung Galaxy. Проверьте свой
Владелец умного кольца Samsung попал в больницу из-за вздувшейся батареи

Рекомендации

Рекомендации

Telegram включил суперполезную опцию бесплатным пользователям
Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии