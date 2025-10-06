Культовая серия Samsung Galaxy S получила обновление One UI 8. Но есть и плохая новость







Южнокорейский бренд Южнокорейский бренд Samsung наконец-то порадовал владельцев смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra крупным обновлением One UI 8 на базе Android 16.

Обновление уже доступно в Турции, Индии, Европе и ряде других регионов. Его размер составляет ~3,1 ГБ. Прошивка также включает в себя патч безопасности от 1 сентября 2025 года. Скачать её можно в меню «Настройки» > «Обновление ПО».Примечательно, что устройствам серии Galaxy S22 было обещано четыре крупных обновления Android. Поскольку они изначально вышли на Android 12, это обновление станет последним для них. И в этом плохая новость.Скорее всего, семейство Galaxy S22 ещё будет получать патчи безопасности в течение пары лет, но на этом поддержка устройств заканчивается.