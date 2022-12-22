Игры Duke Nukem

Культовую игру Duke Nukem отреставрировали и выпустят как задумывалось 20 лет назад

Александр


Энтузиасты с сайта moddb.com решили отреставрировать игру Duke Nukem Forever, которая задумывалась более двадцати лет назад, но так и не была выпущена по-нормальному. Они исправят эту оплошность.

Оригинальная версия Duke Nukem Forever была показана компанией 3D Realms в 2001 году на выставке E3. Её разработка велась с 1997 года, но работа над проектом растянулась на 14 лет, и релиз состоялся лишь в 2011 году. Тогда на рынке были уже гораздо более интересные тайты, поэтому Duke Nukem Forever не получил особого внимания и остался незамеченным массовой аудиторией. Проблема была ещё и в том, что от оригинальной задумки мало что осталось.

Разработчики изучили промо-ролик Duke Nukem Forever, вышедший в 2001 году, и постарались воссоздать игру в оригинальной задумке. В настоящее время готова лишь первая глава, состоящая из девяти уровней, а в перспективе будет добавлено ещё несколько глав. По словам энтузиастов, после реставрации и переделки Duke Nukem Forever станет гораздо более масштабным проектом, чем официальная игра, выпущенная в 2011 году.
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