Doom

Компания Bethesda осовременила игры Doom и Doom II, оригинальный релиз которых состоялся более четверти века назад. В январе они получили апдейты, которые добавили им поддержку 60 fps и кастомных аддонов, а теперь они стали совместимы с широкоформатными экранами.

Разработчики модифицировали оригинальный движок рендеринга графики таким образом, чтобы игры нативно работали с соотношением сторон 19:9 — для увеличения угла обзора, без добавления полос, обрезки части локации и уродливых артефактов, свойственных искусственному растягиванию картинки.

Это нововведение должно прийтись по вкусу обладателям Nintendo Switch, iPhone и Android-смартфонов, поскольку полосы больше не будут занимать значительную часть и без того не особо большого экрана. Кроме того, у версий Doom и Doom II для Android теперь появилась поддержка экранов с частотой обновления 90 и 120 Гц, а для новых моделей iPad Pro — 120 Гц.

Это не все нововведения в культовых играх. Отныне движок Doom поддерживает любительские моды DeHackEd, а на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Windows наводить мишень на цель можно с помощью контроллера, оснащённого гироскопом. Кроме того, в версии игр для iOS появилась поддержка геймпадов и дополнительные виртуальные кнопки навигации.


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