Культовый и крайне популярный iPad признан старьем. Что это значит для владельцев?

Олег

Display
Фото: MacRumors


Компания Apple пополнила свой список устаревших девайсов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в перечень добавлены два «яблочных» устройства. Первое — Apple Thunderbolt Display, представленный в далеком 2011 году. Он получил 27-дюймовую матрицу с разрешением 1440p, FaceTime-камеру 720p, три порта USB 2.0 и порт Thunderbolt. На старте он стоил 999 долларов в США, но особой популярности не получил. Девайс сняли с производства в 2016 году, многие даже не знают о его существовании. 

iPad Air
Фото: Prettylook.ru

Второе устройство куда более известно и популярно. Устаревшим официально признан iPad Air первого поколения — родоначальник того самого дизайна iPad, который Apple эксплуатировала вплоть до 2022 года. Оригинальный iPad Air был представлен в 2013 году и был первым планшетом Apple с тонкими рамками и корпусом.

Вкупе с Retina-дисплеем диагональю 9,7 дюйма, а также крайне удачным чипом Apple A7 (первым 64bit-SoC компании) планшет был дико популярен. Его охотно раскупали по всему миру, в том числе и в России — при курсе доллара в 30 с лишним рублей он выглядел на витрине очень привлекательно.

Технически устаревшими устройства Apple признаются спустя 7 лет после окончания производства. Такой статус означает, что авторизованные сервисные центры больше не принимают их на ремонт и обслуживание, а значит владельцам придется ремонтировать Apple Thunderbolt Display и iPad Air своими силами. В остальном же процесс их эксплуатации никак не меняется. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5083
tellurian
У меня он был. 3 года служил верой и правдой.
Сегодня в 09:56
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Олег Воронин
+2090
Олег Воронин tellurian
Чот маловато, у людей по 7-8 лет пашет)) по два раза батарейки меняют и по пять стекол бьют 😂 насмотрелся на такие дикие эйры, пока работаю с подбором яблока...
Сегодня в 10:05
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