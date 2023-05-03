Культовый и крайне популярный iPad признан старьем. Что это значит для владельцев?



Фото: MacRumors

Компания Apple пополнила свой список устаревших девайсов. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, в перечень добавлены два «яблочных» устройства. Первое — Apple Thunderbolt Display, представленный в далеком 2011 году. Он получил 27-дюймовую матрицу с разрешением 1440p, FaceTime-камеру 720p, три порта USB 2.0 и порт Thunderbolt. На старте он стоил 999 долларов в США, но особой популярности не получил. Девайс сняли с производства в 2016 году, многие даже не знают о его существовании.Второе устройство куда более известно и популярно. Устаревшим официально признан iPad Air первого поколения — родоначальник того самого дизайна iPad, который Apple эксплуатировала вплоть до 2022 года. Оригинальный iPad Air был представлен в 2013 году и был первым планшетом Apple с тонкими рамками и корпусом.Вкупе с Retina-дисплеем диагональю 9,7 дюйма, а также крайне удачным чипом Apple A7 (первым 64bit-SoC компании) планшет был дико популярен. Его охотно раскупали по всему миру, в том числе и в России — при курсе доллара в 30 с лишним рублей он выглядел на витрине очень привлекательно.Технически устаревшими устройства Apple признаются спустя 7 лет после окончания производства. Такой статус означает, что авторизованные сервисные центры больше не принимают их на ремонт и обслуживание, а значит владельцам придется ремонтировать Apple Thunderbolt Display и iPad Air своими силами. В остальном же процесс их эксплуатации никак не меняется.