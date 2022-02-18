Apple не устает хвалиться качеством съемки iPhone. Камера в нем действительно хороша и фотографии с конкурсов «Снято на iPhone» это доказали. Компания припасла главный козырь напоследок — короткометражный фильм снятый режиссером культового «Олдбоя».История начинается мрачновато. Старик раскапывает и крадет старый гроб, чтобы с почестями похоронить девушку-воина, которая сражалась за его деревню. Бывшему хозяину могилы не понравилось такое отношение и он намерен забрать свое. Гробовщик рассказывает духу историю полную абсурда, трагизма и экшена.Южнокорейский режиссер Пак Чан Ук использовал все возможности iPhone 13 Pro. Здесь есть и макросъемка, и широкоугольный формат, а кинематографический режим используется по полной. Ошибки тоже есть. Некоторые элементы, которые должны быть в фокусе — размыты эффектом боке.Конечно, фильм снимался не с руки. Использовались стабилизаторы и различные аксессуары, а количество монтажа было минималным. Плюс грамотное освещение и умелые руки режиссера с мировым именем, сделали из каждого кадра мини-шедевр. Фильм будет интересен не только фанатам южнокорейского кино, но и послужит вдохновением для начинающих режиссеров.Кому интересны подробности съемок и некоторые секреты режиссуры, Apple оставили ролик как снималась короткометражка. К сожалению субтитров пока не завезли.