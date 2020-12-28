Ранее Reuters сообщило, что Apple нацелена на запуск электромобиля с технологией аккумулятором следующего поколения в 2024 года. Аналитик Минг-Чи Куо полагает, это состоится не раньше 2025–2027 годов.
В своем новом отчете Куо утверждает, что Apple Car не доработан. Аналитик не удивится если на такой стадии разработки сроки запуска автомобиля перенесутся на 2028 или даже позднее.
Куо отметил, что рынок чрезмерно оптимистичен в отношении графика выпуска Apple Car, и посоветовал инвесторам воздержаться от покупки акций компании. Он не считает, что у купертиновцев нет шанса на успех. По его словам, есть неопределенность в отношении конкурентоспособности Apple на рынке электромобилей с системой беспилотного вождения из-за отставания в области искусственного интеллекта.
«Рынок возлагает большие надежды на Apple Car. Тем не менее напоминаю инвесторам, что, хотя у Apple есть множество конкурентных преимуществ, она не всегда преуспевает в новом бизнесе. Например, компании не удалось выйти на рынок умных колонок. Спрос на HomePod и HomePod mini оказался ниже ожидаемого, а разработка новых моделей смарт-колонок была приостановлена. Конкуренция на рынке электромобилей с системой беспилотного управления более жесткая, чем в сфере умных динамиков, поэтому делать выводы об успехе Apple Car рискованно.
Apple Car в будущем необходимы успешные разработки в области искусственного интеллекта и больших данных, а не в сфере оборудования. Одна из основных проблем заключается в том, что после запуска автомобиля компания столкнется с конкуренцией со стороны автопроизводителей, которые за это время уже успели накопить массив данных для обучения ИИ, как минимум, за пять лет», — Минг Чи Куо.
Агентство Reuters заявило, что беспилотный автомобиль Apple получит уникальную конструкцию батареи, которая приведет к увеличению автономной работы и запаса хода. Глава Tesla Илон Маск недавно отреагировал на слухи об Apple Car в твиттере, заявив, что подобный аккумулятор невозможен с точки зрения электрохимии.
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